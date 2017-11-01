Кузнецов: «Витиньо? На него надеются как на лидера, а он губки надул»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал игру нападющего армейцев Витиньо в матче с «Базелем» (1:2).

«Правильно Гончаренко заменил Витиньо. Не знаю, что с ним сейчас происходит. Может, погода не такая, и он тоскует из-за этого, а может, личные проблемы. Но то, что было простительно, когда он приезжал в ЦСКА зеленым пацаном, непростительно сейчас.

Сейчас на него надеются как на лидера команды. А он тут губки надул. Я не понимаю таких футболистов. С него надо спрашивать как с лидера. Видели, как бились во втором тайме Дзагоев, Вернблум и Фернандес – так и должны играть лидеры!» — сказал Кузнецов.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Витиньо сыграл в восьми матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.