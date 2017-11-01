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  • Кузнецов: «Витиньо? На него надеются как на лидера, а он губки надул»

Кузнецов: «Витиньо? На него надеются как на лидера, а он губки надул»

1 ноября 2017, 17:26
19

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал игру нападющего армейцев Витиньо в матче с «Базелем» (1:2).

«Правильно Гончаренко заменил Витиньо. Не знаю, что с ним сейчас происходит. Может, погода не такая, и он тоскует из-за этого, а может, личные проблемы. Но то, что было простительно, когда он приезжал в ЦСКА зеленым пацаном, непростительно сейчас.

Сейчас на него надеются как на лидера команды. А он тут губки надул. Я не понимаю таких футболистов. С него надо спрашивать как с лидера. Видели, как бились во втором тайме Дзагоев, Вернблум и Фернандес – так и должны играть лидеры!» — сказал Кузнецов.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Витиньо сыграл в восьми матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Базель ЦСКА Витиньо
Комментарии (19)
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3a zenit
1509546715
нахера его вообще в команде держат?Лучше своего молодого поставьте больше пользы будет чем от этого нуля.Пустое место этот Витиньо.
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каа
1509547469
Продать...даже не думая... он не игрок ЦСКА...
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shahor
1509550211
Лидеры-это Вагнер и Олич,Носорог или Жо.А данный субъект околачивается в ЦСКА только по одной причине-финансовые проблемы клуба.И не более того.
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cska-62
1509550435
Последние матчи Витиньо просто никакой... Не первый раз об этом пишу. Хотя вначале у Гончаренко стал и игру читать, и видеть поле, превращаясь постепенно из игрока пляжного футбола в игрока футбола большого. У многих бразильцев странности. К счастью, не у всех... Марио Фернандес ведь тоже бразилец! Но теперь он НАШ бразилец - российский!
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BRO_football
1509550658
Никто в Витиньо лидера не признаёт, да он и не был им никогда. Его в клубе держут только потому, что заменить некем.
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DOCTOR PENALTY
1509551399
Не всегда бывает правильно вешать всех собак на игрока. Уверен, попади Витиньо к Сёмину или Бердыеву, играл бы не хуже всех перечисленных бразильцев. Потенциал у него хороший.
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Obi Wan
1509551456
Быстрый, но глупый...
Ответить
grafff
1509551956
в дубль его!
Ответить
multiscan
1509552295
"Змерз,Маугли"(с).
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OfaZavr
1509553585
пусть последние матчи он не очень но хоть отрезками пользу приносит, а Оланаре вообще бесполезный что делает в команде.
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