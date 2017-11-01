Эль-Шаарави назвал победу над «Челси» идеальной

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави считает, что победа над «Челси» досталась римлянам за счет высокого темпа игры, а также хорошего контроля мяча.

«Это особенный вечер – его я запомню на всю жизнь. Это великая победа. Мы очень счастливы.

Тренер просил нас начать очень мощно, и нам удалось поддерживать такой темп на протяжении всей игры. Мы очень хорошо контролировали мяч. Это была идеальная игра», – сказал Эль-Шаарави.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Челси» закончилась со счетом 3:0. Римляне после этой встречи лидируют в группе С, записав на свой счет восемь очков. Представители Англии расположились на второй строчке с семью баллами.