Ульрайх: «Знали, что «Селтик» захочет подложить «Баварии» свинью»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх сравнил поддержку болельщиков «Селтика» и мюнхенцев в прошедшей встрече Лиги чемпионов.

«Мы знали, что «Селтик» захочет нам подложить свинью сегодня. С поддержкой трибун их игра сильно отличалась от мюнхенской. Мы хорошо этому противостояли и периодически действовали просто отлично», – заявил после матча вратарь.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Бавария» закончился со счетом 1:2. После этой встречи «Бавария» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы В с девятью очками. «Селтик» идет третьим с тремя баллами на своем счету.