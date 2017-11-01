Тренер «Бенфики»: «Переживаем этап, который был бы сложен для любой команды»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория огорчен результатом команды в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Результат, конечно, огорчает, особенно если учесть, как мы пропускали эти голы. Сейчас мы переживаем этап, который был бы сложным для любой команды, но мы всегда понимали, что именно мы должны делать в этом матче.

Обычно победы приносила нам другая тактика, но сегодня решили сыграть именно так: насытить центральную зону, чтобы лишить «МЮ» возможности создавать моменты. Впрочем, они все равно забили, а мы – нет.

Поздравляю «Юнайтед», а мы продолжим стараться», – заявил после финального свистка Витория.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Бенфика» завершился со счетом 2:0. Англичане лидируют в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков. Португальский коллектив замыкает квартет, не имея набранных очков.