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  • Бубнов предложил свой вариант усиления обороны сборной России

Бубнов предложил свой вариант усиления обороны сборной России

31 октября 2017, 13:48
20

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение о целесообразности приглашения в сборную России защитника «Арсенала» Максима Беляева. В плюсы игроку были отмечены его физические кондиции и умение играть на втором этаже.

«Помимо Денисова я бы в сборной попробовал бы еще и Беляева – центрального защитника «Арсенала». Максим неплохо выглядит и у него возраст хороший. Мощный защитник, постоянно приходит на стандарты», – сказал Бубнов.

В текущем сезоне Беляев провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил один гол.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Беляев Максим Бубнов Александр
Комментарии (20)
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Dimonadze
1509447646
Вместо Васина и Кутепова.
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DOCTOR PENALTY
1509449293
Если Черчесов это прочитал, то наверное уже созванивается с Габуловым.
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Отчаянный Пердун
1509449415
и играть в 2 центральных защитника! Слуцкий хотя бы в два играл!нет у нас классных центральных защитников кроме Джикия! тогда давайте их число на поле сократим. игрока в атаку нужно а то со слабыми командами такое чувство что хотим ничью а не победу!!!!
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Динияр Билялетдинов
1509450358
каши не испортили бы
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Чуни Муни
1509451118
Бубнов как эксперт и в прошлом хороший защитник, может предлагать,что угодно. Выбор огромный от РФПЛ до ПФЛ. Смотрите,выбирайте,учите,натаскивайте или что? Обнищало русское дворянство?
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vshter76
1509452491
хехе, ну теперь посмотрим кто его прикупит. получится "джикия" или "новосельцев"
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Urry
1509453456
Скоро Бубнов будет тренировать сборную
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Fan Loko mik
1509454005
Смысл есть в словах Бубнова! В ЛОКО он очень неплохо начал свою карьеру, потом пропал. А в этом сезоне смотрится неплохо, по крайней мере лучше Кутепова и Васина.
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S N D41
1509458768
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OfaZavr
1509463624
ну а что можно попробовать и посмотреть, вдруг будет толк.
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