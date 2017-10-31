Бубнов предложил свой вариант усиления обороны сборной России

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение о целесообразности приглашения в сборную России защитника «Арсенала» Максима Беляева. В плюсы игроку были отмечены его физические кондиции и умение играть на втором этаже.

«Помимо Денисова я бы в сборной попробовал бы еще и Беляева – центрального защитника «Арсенала». Максим неплохо выглядит и у него возраст хороший. Мощный защитник, постоянно приходит на стандарты», – сказал Бубнов.

В текущем сезоне Беляев провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил один гол.