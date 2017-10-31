Бышовец: «У Дзюбы бывали моменты в карьере, когда приходилось доказывать, что он за игрок»

Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец оценил выбор состава Станиславом Черчесовым на предстоящие товарищеские матчи против сборных Аргентины и Испании. Много споров вызвало приглашение травмированного Романа Зобнина и отсутствие в списке Артема Дзюбы.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Не думаю, что для Селихова закрыты двери сборной, – начал Бышовец с анализа вратарской позиции. – И шансы на попадание в команду у него есть. Время сейчас работает на него. И если оценивать его игру, то она заслуживает внимания.

– Зобнин очень давно не играл. Зачем его вызвали?

– Роман – игрок сборной, и травму он получил в национальной команде. Не стоит думать, что он будет играть. Зобнин – член коллектива, и вызов в сборную важен для реабилитации. И в целом это важный посыл команде. Футболисты сборной в дальнейшем будут понимать, что даже после травмы тренеры их не забывают. И этот посыл дает игроку четкий сигнал в его необходимости.

– Владислав Игнатьев справедливо приглашен?

– Я давно за ним наблюдаю. Сегодня при трех защитниках в «Локо» у Владислава получается «гуляй поле». В целом Игнатьев дает большой объем. В то же время он достаточно универсален и неуступчив в борьбе. И главное, отвечает тем тактическим задачам, которые ставятся перед игроками его амплуа: строг в обороне и полезен в созидании. Хотя есть и небольшой перебор на этой позиции – Фернандес, он, Смольников… Правда, матч «Зенит» – «Локомотив» подтвердит актуальность этого приглашения.

– Дзюба…

– Главная причина – Дзюба не в оптимальном состоянии. И вчерашний матч показал, что это не прошлогодний Дзюба. Артем потерял уверенность, а вместе с ней и стабильность. Думаю, это связано с качеством игры и минимальным количеством забитых мячей. А если учитывать его статус, то он – игрок не для скамейки.

– Его шансы на ЧМ призрачны?

– В карьере форварда уже бывали моменты, когда Дзюба умел доказывать, что он игрок.