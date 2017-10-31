Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «У Дзюбы бывали моменты в карьере, когда приходилось доказывать, что он за игрок»

Бышовец: «У Дзюбы бывали моменты в карьере, когда приходилось доказывать, что он за игрок»

31 октября 2017, 10:08
1

Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец оценил выбор состава Станиславом Черчесовым на предстоящие товарищеские матчи против сборных Аргентины и Испании. Много споров вызвало приглашение травмированного Романа Зобнина и отсутствие в списке Артема Дзюбы.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Не думаю, что для Селихова закрыты двери сборной, – начал Бышовец с анализа вратарской позиции. – И шансы на попадание в команду у него есть. Время сейчас работает на него. И если оценивать его игру, то она заслуживает внимания.

– Зобнин очень давно не играл. Зачем его вызвали?

– Роман – игрок сборной, и травму он получил в национальной команде. Не стоит думать, что он будет играть. Зобнин – член коллектива, и вызов в сборную важен для реабилитации. И в целом это важный посыл команде. Футболисты сборной в дальнейшем будут понимать, что даже после травмы тренеры их не забывают. И этот посыл дает игроку четкий сигнал в его необходимости.

– Владислав Игнатьев справедливо приглашен?

– Я давно за ним наблюдаю. Сегодня при трех защитниках в «Локо» у Владислава получается «гуляй поле». В целом Игнатьев дает большой объем. В то же время он достаточно универсален и неуступчив в борьбе. И главное, отвечает тем тактическим задачам, которые ставятся перед игроками его амплуа: строг в обороне и полезен в созидании. Хотя есть и небольшой перебор на этой позиции – Фернандес, он, Смольников… Правда, матч «Зенит» – «Локомотив» подтвердит актуальность этого приглашения.

– Дзюба…

– Главная причина – Дзюба не в оптимальном состоянии. И вчерашний матч показал, что это не прошлогодний Дзюба. Артем потерял уверенность, а вместе с ней и стабильность. Думаю, это связано с качеством игры и минимальным количеством забитых мячей. А если учитывать его статус, то он – игрок не для скамейки.

– Его шансы на ЧМ призрачны?

– В карьере форварда уже бывали моменты, когда Дзюба умел доказывать, что он игрок.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Зобнин Роман Селихов Александр Игнатьев Владислав Бышовец Анатолий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павелий
1509442519
Дзюба променял уважение, место в сборной и честь за 300 тысяч долларов в год. Да, деньги большие для просто человека. Но теперь на Дзюбе клеймо. На всю жизнь.
Ответить
Главные новости
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
4
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
8
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+