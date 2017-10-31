Спиридонов: «Не останавливайся, Акинфеев! Радуй болельщиков «Спартака» и дальше!»

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о своих симпатиях к «Спартаку». Скандальный спортсмен ходит на стадион, болеет за свою команду. По его словам, в последних матчах красно-белые предстали мотивированной командой.

– Я зафанател «Спартаком» с детства. Раньше других и команд-то не знал. Красно-белые всегда были на виду, брали золото. Я хоть родом из Тульской области, но за «Арсенал» впервые болел недавно – когда он играл против «Зенита» (1:0). Ха-ха, молодцы, оправдали ожидания.

На футбол начал ходить пять лет назад. В первый раз – когда ЦСКА играл с мадридским «Реалом» в «Лужниках». Февраль, минус десять, двое штанов, перчатки-шапки.

– Ты на «Спартак» идешь в фан-сектор?

– В фанатке ни разу не был. Иду в випку – красиво посидеть в ресторане, попить пива, поорать.

– Недавно ты заявлял, что Карреру надо увольнять. Что скажешь после матча с «Севильей» (5:1)?

– Я сходил на игру с «Тосно» (2:2) и мной эмоции овладели. Увидел в Питере совершенно другой «Спартак», иного Карреру. Как он вел себя, как после матча бросил: «Почему команда так себя показала? Все вопросы к игрокам!» Как можно было при счете 2:0 лечь «Тосно», где защитника удалили?

Я был злым. Что же с тобой, «Спартак»? В первом туре подарили очко дну (так Спиридонов называет московское «Динамо» – прим. ред.), которое сейчас в зоне вылета. Там им и место. Потом – ничья с Уфой…

Но с «Севильей» я увидел мотивированный «Спартак». Игроки с огнем в глазах. Переломный момент – наш второй голкипер Комбаров вынес мяч из своих ворот. Я даже провел опрос в твиттере, кто – лучше: Комбаров или Акинфеев? Победил, не совру, с шестикратным преимуществом наш вратарь.

– Как спортсмен-профи, что пожелаешь Акинфееву, который пропустил уже 42 раза подряд в Лиге чемпионов?

– Я посоветую как истинный болельщик «Спартака»: не останавливайся, Игорь! Радуй нас дальше!