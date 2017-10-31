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  • Спиридонов: «Не останавливайся, Акинфеев! Радуй болельщиков «Спартака» и дальше!»

Спиридонов: «Не останавливайся, Акинфеев! Радуй болельщиков «Спартака» и дальше!»

31 октября 2017, 06:43
33

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о своих симпатиях к «Спартаку». Скандальный спортсмен ходит на стадион, болеет за свою команду. По его словам, в последних матчах красно-белые предстали мотивированной командой.

– Я зафанател «Спартаком» с детства. Раньше других и команд-то не знал. Красно-белые всегда были на виду, брали золото. Я хоть родом из Тульской области, но за «Арсенал» впервые болел недавно – когда он играл против «Зенита» (1:0). Ха-ха, молодцы, оправдали ожидания.

На футбол начал ходить пять лет назад. В первый раз – когда ЦСКА играл с мадридским «Реалом» в «Лужниках». Февраль, минус десять, двое штанов, перчатки-шапки.

– Ты на «Спартак» идешь в фан-сектор?

– В фанатке ни разу не был. Иду в випку – красиво посидеть в ресторане, попить пива, поорать.

– Недавно ты заявлял, что Карреру надо увольнять. Что скажешь после матча с «Севильей» (5:1)?

– Я сходил на игру с «Тосно» (2:2) и мной эмоции овладели. Увидел в Питере совершенно другой «Спартак», иного Карреру. Как он вел себя, как после матча бросил: «Почему команда так себя показала? Все вопросы к игрокам!» Как можно было при счете 2:0 лечь «Тосно», где защитника удалили?

Я был злым. Что же с тобой, «Спартак»? В первом туре подарили очко дну (так Спиридонов называет московское «Динамо» – прим. ред.), которое сейчас в зоне вылета. Там им и место. Потом – ничья с Уфой…

Но с «Севильей» я увидел мотивированный «Спартак». Игроки с огнем в глазах. Переломный момент – наш второй голкипер Комбаров вынес мяч из своих ворот. Я даже провел опрос в твиттере, кто – лучше: Комбаров или Акинфеев? Победил, не совру, с шестикратным преимуществом наш вратарь.

– Как спортсмен-профи, что пожелаешь Акинфееву, который пропустил уже 42 раза подряд в Лиге чемпионов?

– Я посоветую как истинный болельщик «Спартака»: не останавливайся, Игорь! Радуй нас дальше!

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Акинфеев Игорь Комбаров Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (33)
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altezzik
1509422756
Еще один конченный
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VikNMar
1509425566
Козёл ты , а не истинный болельщик !
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bset
1509426540
Нормальные болельщики всегда за россиян в Европе. Мы за Спартак порадовались, когда Севилью громили.
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CSKA471
1509427088
Обычный чмошник
Ответить
Артурка32
1509427345
Идиот, на европейских кубках надо поддерживать любую российскую команду. По любой команде судят страну в общем
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Отчаянный Пердун
1509428407
Соглашусь со многими!!! в Еврокубках мы РОССИЯ и не важно какой клуб! в сборной мы же болеем за всю команду а не за представителей одной команды!!! Например Джикия должен сыграть надёжно в обороне а Акинфеев пускай пропустит! Смолов должен забить обязательно он же не из Москва а с региона!!! Мы одна страна и кто бы из клубов не приносил очки, рейтинг один на всех. Болеем за Россию и Российские команды!!!
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Dominator777
1509429448
Спиридонов:"Иду в випку – красиво посидеть в ресторане, попить пива, поорать.(обычно красиво сидят в ресторане с б...дями, пиво пьют - с друзьями, орут - на работе, когда что-то не получается)" Ну, а футбол ты смотришь, медийное чмо?
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Nikiforof
1509429635
Если бы спросили любого болельщика из фан сектора, я думаю он и то ответил бы на данные вопросы деликатние в отличии от этого ВИП дерьма.
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Gullit 76
1509431688
Сила есть - ума не надо.Всех дебилов болеющих в еврокубках против своих надо выслать по месту их боления.
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vgarakh
1509434626
Какой веселенький придурок. видно часто падал на волейбольной площадке и все головкой.
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