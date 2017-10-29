Шалимов: «В интернете писали о нашем поражении, но наши болельщики приходят на стадион, а не сидят в этой помойке»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 15-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (4:1) поделился мнением о критике в свой адрес.

Данной победой краснодарский клуб прервал четырехматчевую серию из поражений.

– Что можете сказать по поводу критики в ваш адрес?

– Я не знаю, кто это требовал, потому что опять 18 тысяч было на стадионе. В интернете были заголовки о нашем поражении. После матча с «Анжи», например, читал. Но все говорит о чем – о том, что болельщики «Краснодара» находятся не в этой помойке, а приходят на стадион. Мы играем для них. А кто-то, может, сидит и ждет, когда мы проиграем, чтобы гадости написать.