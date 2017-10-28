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Каррера: «В матче с «Ростовом» «Спартак» потерял два очка»

28 октября 2017, 21:11
32

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итог матча 15-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:2). Московский клуб упустил победу в концовке встречи.

После данного результата действующий чемпион России расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

«Мы провели хорошую игру, играли в футбол на протяжении всего матча. К сожалению, не смогли забить еще, а соперник забил в концовке. Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (32)
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shinnik
1509214413
Зато одно спасли.
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dyema
1509214522
Ростов - молодцы!!!
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dyema
1509214656
Статистика не врёт - чаще всего Спартак пропускает с 75-й по 90-ю минуту)))
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Пестрый
1509214670
Какую вы хорошую игру провели? Вы по полю пешком ходили! Здесь конечно не АПЛ но даже в ФНЛ быстрей играют! Не могли забить еще? а вообще стремились? Только когда пропустили забегали а весь второй тайм дурака валяли!
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oyabun
1509214844
«Мы провели хорошую игру.." Он издевается?! Может еще первый тайм, да. А вот второй - тупая перепасовка и глупые забросы в штрафную Ростова. Промес отдыхал весь матч. Зачем выходил Мельгарехо - вообще непонятно!
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DZHEK_VOROBEY1987
1509215022
Очки потеряли не только с Ростовом, но и с Динамо, с ЦСКА, с Локомотивом, с Хабаровском, с Тосно и это я ещё не стал другие игры упомянать.
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VVM1964
1509215645
И НЕ ТОЛЬКО В ЭТОЙ ИГРЕ , МАССИМО - ГДЕ ВЫВОДЫ ?
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Fancyfall
1509215978
сами виноваты, не нужно было расслабляться и допускать такой момент
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TRELL
1509223080
На самом деле,Ростов потерял 2 очка. Игра Спартака унылая,атаки беззубые. Ростов хорош.
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_Marqella_
1509227575
где прав,там прав...отскочили колхозники...))
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