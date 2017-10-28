Каррера: «В матче с «Ростовом» «Спартак» потерял два очка»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итог матча 15-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:2). Московский клуб упустил победу в концовке встречи.

После данного результата действующий чемпион России расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

«Мы провели хорошую игру, играли в футбол на протяжении всего матча. К сожалению, не смогли забить еще, а соперник забил в концовке. Судя по тому, как складывалась игра, мы потеряли два очка», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».