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  • Моуринью: «Кейн не сыграет против «МЮ»? Прошу не говорить со мной о нем»

Моуринью: «Кейн не сыграет против «МЮ»? Прошу не говорить со мной о нем»

27 октября 2017, 22:25
5

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на информацию, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не сможет сыграть в очном матче между командами в рамках десятого тура АПЛ.

«Говорите, Кейн не сыграет? Я вам скажу, что у нас точно не примут участия во встрече Златан Ибрагимович, Поль Погба, Маруан Феллаини, Маркос Рохо, Майкл Кэррик. Поэтому прошу не поднимать вопрос о Кейне», – сказал португалец.

Матч на «Олд Траффорд» состоится 28 октября и начнется в 14:30 по Москве.

Источник: Evening Standard
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Кейн Гарри Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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Михаил_Боярский
1509134065
Ссыт.))
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DOCTOR PENALTY
1509135606
Уважает !!!
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Psih86
1509165415
Плачет!
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XaXatyn
1509168273
А еще какие варианты есть ?)
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cky3k
1509171589
Мы их разье#ет сегодня!!
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