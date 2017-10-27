Моуринью: «Кейн не сыграет против «МЮ»? Прошу не говорить со мной о нем»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на информацию, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не сможет сыграть в очном матче между командами в рамках десятого тура АПЛ.

«Говорите, Кейн не сыграет? Я вам скажу, что у нас точно не примут участия во встрече Златан Ибрагимович, Поль Погба, Маруан Феллаини, Маркос Рохо, Майкл Кэррик. Поэтому прошу не поднимать вопрос о Кейне», – сказал португалец.

Матч на «Олд Траффорд» состоится 28 октября и начнется в 14:30 по Москве.