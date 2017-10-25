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    Каррера – после победы в Кубке: «В первом тайме «Спартак» не был сконцентрирован»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Спартаком-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Мне понравился второй тайм. Не понравился подход в первом тайме, потому что, когда ты выходишь и не сконцентрирован на все сто процентов, тяжело с любой командой. Тяжело находить мотивацию, когда играешь так часто. Но если команда хочет победить, она должна быть готова бороться с каждой командой.

    Я выпустил Промеса, чтобы он сыграл полчаса. С ним ничего не случилось, он чуть-чуть потренировался. Это и была моя цель.

    Я сказал, что я думал, в перерыве. Когда я о чем-то думаю, я говорю об этом игрокам в лицо. Передал им свои ощущения, исходя из того, что увидел на поле.

    В течение матча я не вижу игроков соперника. Обращаю внимание только на своих игроков. Когда я пересматриваю матч на следующий день, могу обратить внимание на игроков противника, но в течение матча – нет. Это не потому что меня они не интересуют, а потому что я сконцентрирован на своей команде», — сказал специалист.

    На стадии 1/4 финала красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2017 22:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70684

      insider_retro 25 октября 2017, 23:24

      Мне кажется дело не в концентрации... Вышли и побежали забивать тарасовские два мяча, что бы потом без нервов доиграть... Отсюда и кинжальные выпады нальчан 2 в 3, 3 в 4 или в равных пропорциях... Защита обезлюдела...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 23:19

      Что может понравиться в игре с представителем ПФЛ. Разве что судейство?

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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 22:31

      Чуйка подсказывает, что в перерыве Массимо нашёл правильные слова и сказал их в глаза игрокам. Ещё наверно пару бутс сдвинул с места, это тоже действенный метод, сэр Алекс пользовался им успешно в МЮ. В результате - всё очень даже неплохо.

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