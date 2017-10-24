Вида требует от «Динамо» увеличения зарплаты в 2,5 раза

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может в ближайшее трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает Спорт Арена. Представители футболиста ранее вели переговоры с руководством киевлян, но последних не устроили финансовые запросы хорвата.

Сообщается, что 28-летний игрок хотел продлить контракт на улучшенных условиях – он хотел зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. По действующему соглашению хорватский легионер получает около 1 миллиона.

В текущем сезоне Вида провел в составе «Динамо» семь матчей в чемпионате Украины, забив в них один гол. Известно, что в его услугах заинтересован «Бешикташ».