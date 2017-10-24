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    Вида требует от «Динамо» увеличения зарплаты в 2,5 раза

    Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может в ближайшее трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает Спорт Арена. Представители футболиста ранее вели переговоры с руководством киевлян, но последних не устроили финансовые запросы хорвата.

    Сообщается, что 28-летний игрок хотел продлить контракт на улучшенных условиях – он хотел зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. По действующему соглашению хорватский легионер получает около 1 миллиона.

    В текущем сезоне Вида провел в составе «Динамо» семь матчей в чемпионате Украины, забив в них один гол. Известно, что в его услугах заинтересован «Бешикташ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 08:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 25 октября 2017, 10:50

      пора собирать вещи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100953

      zigbert 24 октября 2017, 11:36

      Аппетит повышается,что тут поделаешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 10:10

      в турции ему больше дадут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 октября 2017, 09:26

      Суркис же сказал что игрок уже договорился с турками и перейдет туда зимой...

      1
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