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    Тарханов: «Павлюченко «Уралу», конечно, пригодился бы. Мастер»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о самом неудачном матче своей команды на данный момент в текущем розыгрыше РФПЛ. По словам специалиста, в этом плане выделяется игра против «Спартака».

    После 14-ти туров «Урал» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ с 22 очками в своем активе. Отставание от лидеров чемпионата составляет семь баллов.

    – На пресс-конференции после победы над «Ахматом» вы сказали, что не любите смотреть в таблицу. И все же: греет душу тот факт, что сейчас вы выше «Спартака»?

    – Ой… Вот честно, даже не думал об этом. Я правда не люблю смотреть в таблицу. Надо работать, играть, добиваться результата, а очки посчитаем в конце сезона.

    – Но «Урал» готов «пошуметь» в Премьер-лиге так, как это делал «Ростов» Бердыева?

    – Опять же нет смысла сейчас об этом рассуждать. Зачем делать такие заявления?

    – Чем объясните промежуточный успех «Урала»?

    – У нас подобрался хороший коллектив: и опытные исполнители, и молодые прибавляют. Сплав. Хотя, конечно, есть немало моментов, над которыми нужно работать.

    – Кто из грандов произвел на вас самое сильное впечатление?

    – Назову «Спартак». Против красно-белых у нас практически ничего не получилось. Они доминировали. «Зенит»? Питерцы нас поддавили во втором тайме, но мы в итоге сыграли вничью. А против красно-белых, можно сказать, шансов не было. Они на подъеме вышли, после ничьей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Мы оказались к этому не готовы… Пожалуй, это пока наш самый неудачный матч в чемпионате.

    – Про «Урал» уже говорят: добавить бы двух-трех классных исполнителей, команда точно окажется в Лиге Европы.

    – Усиление никому никогда не мешало (смеется). Селекционная служба ведет работу. Но в то же время у нас есть и молодые ребята, на которых мы стараемся делать ставку. Чернов, Евсеев, Глушков, Бавин.

    – Глядишь, если продолжите находиться вверху таблицы, зимой к вам еще и Павлюченко вернется?

    – Не знаю. Не думал об этом. Но Роман нам, конечно, пригодился бы. Мастер.

    – После игры с «Ахматом» вы похвалили центрального защитника Чернова, арендованного у ЦСКА. Способен ли он вырасти в нового Игнашевича?

    – А почему нет? Он умный футболист, с хорошими мозгами. Читает игру. Данные у Никиты приличные.

    – Почему он лишь недавно начал играть в составе «Урала»?

    – Чернов пришел перед самым стартом сезона. Я не мог сразу бросить его в бой, поставить в состав. Нужно было его проверить, и теперь он выглядит вполне достойно.

    – Зимой ЦСКА может вернуть Чернова?

    – Не могу сказать, не владею такой информацией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 07:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -17

      Марсович 25 октября 2017, 05:15

      Не ... Рома уже сдулся. Зачем нам переросток без разряда

      -1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 24 октября 2017, 09:40

      у Тарханова крыша уже едет на другом сайте он ратует за лимит а тут ему старпер Павлюченко понадобился а какой смысл держать этого спящего аленя чтобы он занимал место молодого перспективного игрока стоило Президенту ляпнуть как все лизоблюды завякали про лимит,если ужесточат лимит многие болелы точно перестанут ходить на новые дорогие стадионы да и вообще смотреть то кто будет сейчас и то на это убогое зрелище не интересно а потом и тем более

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      Рейтинг: +1580

      srg38 24 октября 2017, 08:57

      Мастер епта

      1
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