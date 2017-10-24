Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарханов: «Павлюченко «Уралу», конечно, пригодился бы. Мастер»

Тарханов: «Павлюченко «Уралу», конечно, пригодился бы. Мастер»

24 октября 2017, 07:14
3

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о самом неудачном матче своей команды на данный момент в текущем розыгрыше РФПЛ. По словам специалиста, в этом плане выделяется игра против «Спартака».

После 14-ти туров «Урал» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ с 22 очками в своем активе. Отставание от лидеров чемпионата составляет семь баллов.

– На пресс-конференции после победы над «Ахматом» вы сказали, что не любите смотреть в таблицу. И все же: греет душу тот факт, что сейчас вы выше «Спартака»?

– Ой… Вот честно, даже не думал об этом. Я правда не люблю смотреть в таблицу. Надо работать, играть, добиваться результата, а очки посчитаем в конце сезона.

– Но «Урал» готов «пошуметь» в Премьер-лиге так, как это делал «Ростов» Бердыева?

– Опять же нет смысла сейчас об этом рассуждать. Зачем делать такие заявления?

– Чем объясните промежуточный успех «Урала»?

– У нас подобрался хороший коллектив: и опытные исполнители, и молодые прибавляют. Сплав. Хотя, конечно, есть немало моментов, над которыми нужно работать.

– Кто из грандов произвел на вас самое сильное впечатление?

– Назову «Спартак». Против красно-белых у нас практически ничего не получилось. Они доминировали. «Зенит»? Питерцы нас поддавили во втором тайме, но мы в итоге сыграли вничью. А против красно-белых, можно сказать, шансов не было. Они на подъеме вышли, после ничьей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Мы оказались к этому не готовы… Пожалуй, это пока наш самый неудачный матч в чемпионате.

– Про «Урал» уже говорят: добавить бы двух-трех классных исполнителей, команда точно окажется в Лиге Европы.

– Усиление никому никогда не мешало (смеется). Селекционная служба ведет работу. Но в то же время у нас есть и молодые ребята, на которых мы стараемся делать ставку. Чернов, Евсеев, Глушков, Бавин.

– Глядишь, если продолжите находиться вверху таблицы, зимой к вам еще и Павлюченко вернется?

– Не знаю. Не думал об этом. Но Роман нам, конечно, пригодился бы. Мастер.

– После игры с «Ахматом» вы похвалили центрального защитника Чернова, арендованного у ЦСКА. Способен ли он вырасти в нового Игнашевича?

– А почему нет? Он умный футболист, с хорошими мозгами. Читает игру. Данные у Никиты приличные.

– Почему он лишь недавно начал играть в составе «Урала»?

– Чернов пришел перед самым стартом сезона. Я не мог сразу бросить его в бой, поставить в состав. Нужно было его проверить, и теперь он выглядит вполне достойно.

– Зимой ЦСКА может вернуть Чернова?

– Не могу сказать, не владею такой информацией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман Чернов Никита Тарханов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
srg38
1508824633
Мастер епта
Ответить
Garrincha58
1508827258
у Тарханова крыша уже едет на другом сайте он ратует за лимит а тут ему старпер Павлюченко понадобился а какой смысл держать этого спящего аленя чтобы он занимал место молодого перспективного игрока стоило Президенту ляпнуть как все лизоблюды завякали про лимит,если ужесточат лимит многие болелы точно перестанут ходить на новые дорогие стадионы да и вообще смотреть то кто будет сейчас и то на это убогое зрелище не интересно а потом и тем более
Ответить
Марсович
1508897738
Не ... Рома уже сдулся. Зачем нам переросток без разряда
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
1
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
5
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
9
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
11
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
9
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
5
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
11
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
25
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+