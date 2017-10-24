Тарханов: «Павлюченко «Уралу», конечно, пригодился бы. Мастер»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о самом неудачном матче своей команды на данный момент в текущем розыгрыше РФПЛ. По словам специалиста, в этом плане выделяется игра против «Спартака».

После 14-ти туров «Урал» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ с 22 очками в своем активе. Отставание от лидеров чемпионата составляет семь баллов.

– На пресс-конференции после победы над «Ахматом» вы сказали, что не любите смотреть в таблицу. И все же: греет душу тот факт, что сейчас вы выше «Спартака»?

– Ой… Вот честно, даже не думал об этом. Я правда не люблю смотреть в таблицу. Надо работать, играть, добиваться результата, а очки посчитаем в конце сезона.

– Но «Урал» готов «пошуметь» в Премьер-лиге так, как это делал «Ростов» Бердыева?

– Опять же нет смысла сейчас об этом рассуждать. Зачем делать такие заявления?

– Чем объясните промежуточный успех «Урала»?

– У нас подобрался хороший коллектив: и опытные исполнители, и молодые прибавляют. Сплав. Хотя, конечно, есть немало моментов, над которыми нужно работать.

– Кто из грандов произвел на вас самое сильное впечатление?

– Назову «Спартак». Против красно-белых у нас практически ничего не получилось. Они доминировали. «Зенит»? Питерцы нас поддавили во втором тайме, но мы в итоге сыграли вничью. А против красно-белых, можно сказать, шансов не было. Они на подъеме вышли, после ничьей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Мы оказались к этому не готовы… Пожалуй, это пока наш самый неудачный матч в чемпионате.

– Про «Урал» уже говорят: добавить бы двух-трех классных исполнителей, команда точно окажется в Лиге Европы.

– Усиление никому никогда не мешало (смеется). Селекционная служба ведет работу. Но в то же время у нас есть и молодые ребята, на которых мы стараемся делать ставку. Чернов, Евсеев, Глушков, Бавин.

– Глядишь, если продолжите находиться вверху таблицы, зимой к вам еще и Павлюченко вернется?

– Не знаю. Не думал об этом. Но Роман нам, конечно, пригодился бы. Мастер.

– После игры с «Ахматом» вы похвалили центрального защитника Чернова, арендованного у ЦСКА. Способен ли он вырасти в нового Игнашевича?

– А почему нет? Он умный футболист, с хорошими мозгами. Читает игру. Данные у Никиты приличные.

– Почему он лишь недавно начал играть в составе «Урала»?

– Чернов пришел перед самым стартом сезона. Я не мог сразу бросить его в бой, поставить в состав. Нужно было его проверить, и теперь он выглядит вполне достойно.

– Зимой ЦСКА может вернуть Чернова?

– Не могу сказать, не владею такой информацией.