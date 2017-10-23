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    Тарасов пропустит матч с «Зенитом» из-за перебора карточек

    «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России победил «Краснодар» со счетом 2:0.

    Полузащитник московского клуба Дмитрий Тарасов получил желтую карточку в добавленное к первому тайму время. Предупреждение стало для игрока сборной России четвертым в текущем розыгрыше чемпионата. Хавбек получил одноматчевую дисквалификацию и пропустит встречу 15-го тура с «Зенитом».

    Прежде 30-летний Тарасов получал желтые карточки в матчах с ЦСКА (3:1), «Анжи» (1:0) и «Ростовом» (1:0).

    «Зенит» примет красно-зеленых 29-го октября.

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 22:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 11:15

      не много и потеряет Локо с его отсутствием.

      1
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 24 октября 2017, 08:22

      Ну отлично, надеюсь Семин поставит коломейцева на его , он посильнее будет в разы

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 23 октября 2017, 23:13

      с Зенитом будет играть Бузов

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 23 октября 2017, 22:49

      Зениту реально повезло, точно никому ноги не оторвут.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 октября 2017, 22:38

      Это, возможно, даже к лучшему!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 октября 2017, 22:09

      А вот это потеря для Локомотива! А с другой стороны будет шанс у Баринова проявить себя...

      1
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