Тарасов пропустит матч с «Зенитом» из-за перебора карточек

«Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России победил «Краснодар» со счетом 2:0.

Полузащитник московского клуба Дмитрий Тарасов получил желтую карточку в добавленное к первому тайму время. Предупреждение стало для игрока сборной России четвертым в текущем розыгрыше чемпионата. Хавбек получил одноматчевую дисквалификацию и пропустит встречу 15-го тура с «Зенитом».

Прежде 30-летний Тарасов получал желтые карточки в матчах с ЦСКА (3:1), «Анжи» (1:0) и «Ростовом» (1:0).

«Зенит» примет красно-зеленых 29-го октября.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»