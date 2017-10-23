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  • Семин: «Хотелось бы, чтобы в матче против «Зенита» были видеоповторы»

Семин: «Хотелось бы, чтобы в матче против «Зенита» были видеоповторы»

23 октября 2017, 21:49
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о победе над «Краснодаром» в матче 14-го тура РФПЛ.

«Хорошая игра. Очень дисциплинированная. У нас настоящая команда, которая боролась в этот день за первое место. И мы находимся на первом месте.

Психологически все время сложно. Мы сейчас будем играть с фаворитом (против «Зенита» 29-го октября – прим. «Бомбардира»), где полный стадион, интересно. Хотелось бы, чтобы на этом стадионе были бы видеоповторы. Если так, было бы замечательно. Хорошо сыграть бы этот матч с объективностью, с повторами.

На Кубок конфедераций же так играли. Если мы в Молдавию приезжаем и там есть видеоповторы, то такое можно и в России», – приводит слова 70-летнего тренера корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Напомним, ответный мяч «Шерифа» в ворота московского клуба (1:1 в 3-м туре групповой стадии ЛЕ) был засчитан при использовании видеоповтора.

Московский клуб сравнялся с лидером чемпионата «Зенитом» и занимает второе место в турнирной таблице из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Семин Юрий
Комментарии (15)
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Zubo
1508785313
Зачем они тебе , днище тошнотворное ?
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mutabor0992
1508786587
А почему только с Зенитом?
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raritet
1508788678
локомотив в этом году что-надо, наконец-то бабу с паровоза сняли и он побежал. Как оказалось секрет прост: хочешь притормозить паровоз-поставь к топке Смородскую.
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DOCTOR PENALTY
1508789224
Кроме видеоповторов, Юрий Палыч, нам хотелось бы ещё, чтоб у судьи зрение было хорошее и чтоб он захватил с собой на поляну немного совести, б.....дь....
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nbv
1508792151
А не боишься если видеоповторы против тебя с играют.
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Eddyson
1508792627
Не помогут в Питере Локомотиву и видеоповторы.
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VIKZH
1508793434
Палыч начал заранее стелить солому в виде судейства, повторов старый лис. Там то полный стадион, а что у вас? 12 тыс пришли? Мелковато для лидера чемпионата. И от шерифа отскочили чудом. У зенита нет выхода кроме мощной убедительной победы. Посмотрим, хорошо костолома Бурова не будет
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paracetamol
1508796045
Будогосский не допустит, будет палки в колеса вставлять до последнего.
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BuenosArgentina
1508805977
Не помогут вам никакие повторы, мы вам отгрузим трёшку, будете ныть что судейство плохое, это всё что вы можете
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BuenosArgentina
1508807309
А мне хотелось бы чтобы РФПЛ прекратил это клоунство с обсуждением судейства, все судьи судят квалифицированно, но быдлу ножно начинать истерику, чтобы оправдать свои поражения
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