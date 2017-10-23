Семин: «Хотелось бы, чтобы в матче против «Зенита» были видеоповторы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о победе над «Краснодаром» в матче 14-го тура РФПЛ.

«Хорошая игра. Очень дисциплинированная. У нас настоящая команда, которая боролась в этот день за первое место. И мы находимся на первом месте.

Психологически все время сложно. Мы сейчас будем играть с фаворитом (против «Зенита» 29-го октября – прим. «Бомбардира»), где полный стадион, интересно. Хотелось бы, чтобы на этом стадионе были бы видеоповторы. Если так, было бы замечательно. Хорошо сыграть бы этот матч с объективностью, с повторами.

На Кубок конфедераций же так играли. Если мы в Молдавию приезжаем и там есть видеоповторы, то такое можно и в России», – приводит слова 70-летнего тренера корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Напомним, ответный мяч «Шерифа» в ворота московского клуба (1:1 в 3-м туре групповой стадии ЛЕ) был засчитан при использовании видеоповтора.

Московский клуб сравнялся с лидером чемпионата «Зенитом» и занимает второе место в турнирной таблице из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»