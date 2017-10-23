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    Семин: «Хотелось бы, чтобы в матче против «Зенита» были видеоповторы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о победе над «Краснодаром» в матче 14-го тура РФПЛ.

    «Хорошая игра. Очень дисциплинированная. У нас настоящая команда, которая боролась в этот день за первое место. И мы находимся на первом месте.

    Психологически все время сложно. Мы сейчас будем играть с фаворитом (против «Зенита» 29-го октября – прим. «Бомбардира»), где полный стадион, интересно. Хотелось бы, чтобы на этом стадионе были бы видеоповторы. Если так, было бы замечательно. Хорошо сыграть бы этот матч с объективностью, с повторами.

    На Кубок конфедераций же так играли. Если мы в Молдавию приезжаем и там есть видеоповторы, то такое можно и в России», – приводит слова 70-летнего тренера корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Напомним, ответный мяч «Шерифа» в ворота московского клуба (1:1 в 3-м туре групповой стадии ЛЕ) был засчитан при использовании видеоповтора.

    Московский клуб сравнялся с лидером чемпионата «Зенитом» и занимает второе место в турнирной таблице из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 21:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 24 октября 2017, 04:08

      А мне хотелось бы чтобы РФПЛ прекратил это клоунство с обсуждением судейства, все судьи судят квалифицированно, но быдлу ножно начинать истерику, чтобы оправдать свои поражения

      2
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 24 октября 2017, 03:46

      Не помогут вам никакие повторы, мы вам отгрузим трёшку, будете ныть что судейство плохое, это всё что вы можете

      1
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > BuenosArgentina 24 октября 2017, 06:31

      Чего заранее распинаться?
      Можно игры дождаться.
      Трёшка, двушка, полторашка,
      У каждого своя фляжка.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 24 октября 2017, 01:00

      Будогосский не допустит, будет палки в колеса вставлять до последнего.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 24 октября 2017, 00:17

      Палыч начал заранее стелить солому в виде судейства, повторов старый лис. Там то полный стадион, а что у вас? 12 тыс пришли? Мелковато для лидера чемпионата. И от шерифа отскочили чудом. У зенита нет выхода кроме мощной убедительной победы. Посмотрим, хорошо костолома Бурова не будет

      4
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 24 октября 2017, 00:03

      Не помогут в Питере Локомотиву и видеоповторы.

      4
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      Рейтинг: +256

      nbv 23 октября 2017, 23:55

      А не боишься если видеоповторы против тебя с играют.

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2017, 23:07

      Кроме видеоповторов, Юрий Палыч, нам хотелось бы ещё, чтоб у судьи зрение было хорошее и чтоб он захватил с собой на поляну немного совести, б.....дь....

      2
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      Рейтинг: +4086

      raritet 23 октября 2017, 22:57

      локомотив в этом году что-надо, наконец-то бабу с паровоза сняли и он побежал. Как оказалось секрет прост: хочешь притормозить паровоз-поставь к топке Смородскую.

      1
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      Рейтинг: +10

      Max571 23 октября 2017, 22:29

      Локо первый вообще-то должен быть из-за количества выигранных матчей

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 23 октября 2017, 22:23

      А почему только с Зенитом?

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