Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые поединки с Грецией

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вызван тренерским штабом сборной Хорватии для участия в стыковых матчах отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Греции, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Первый поединок пройдет 9 ноября в Загребе. Ответный состоится 12 ноября на поле греков.

Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:

Вратари: Даниэль Субашич («Монако», Франция), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб).

Защитники: Домагой Вида («Динамо», Украина), Иван Стринич («Сампдория», Италия), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Йосип Пиварич («Динамо», Украина), Матей Митрович («Бешикташ», Турция), Зоран Нижич («Хайдук»), Марин Леовац (ПАОК, Греция).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марко Рог («Наполи», Италия), Филипп Брадарич («Риека»), Марио Пашалич («Спартак», Россия), Никола Влашич («Эвертон», Англия).

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус», Италия), Иван Перишич («Интер», Италия), Никола Калинич («Милан», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Фиорентина», Италия).

В нынешнем отборочном цикле Пашалич провел за национальную команду одну игру. В 14-ти матчах за «Спартак» в текущем сезоне 22-летний хавбек забил два гола и сделал одну результативную передачу.