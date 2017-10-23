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  • Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые поединки с Грецией

Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые поединки с Грецией

23 октября 2017, 15:36
3

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вызван тренерским штабом сборной Хорватии для участия в стыковых матчах отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Греции, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Первый поединок пройдет 9 ноября в Загребе. Ответный состоится 12 ноября на поле греков.

Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:

Вратари: Даниэль Субашич («Монако», Франция), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб).

Защитники: Домагой Вида («Динамо», Украина), Иван Стринич («Сампдория», Италия), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Йосип Пиварич («Динамо», Украина), Матей Митрович («Бешикташ», Турция), Зоран Нижич («Хайдук»), Марин Леовац (ПАОК, Греция).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марко Рог («Наполи», Италия), Филипп Брадарич («Риека»), Марио Пашалич («Спартак», Россия), Никола Влашич («Эвертон», Англия).

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус», Италия), Иван Перишич («Интер», Италия), Никола Калинич («Милан», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Фиорентина», Италия).

В нынешнем отборочном цикле Пашалич провел за национальную команду одну игру. В 14-ти матчах за «Спартак» в текущем сезоне 22-летний хавбек забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Греция Пашалич Марио
Комментарии (3)
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Pourport
1508763449
Правильное решения!Вперед шашечные,мы с вами!)
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серега кашин
1508763784
это наверно с севильей здорово сыграл
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Italian_93
1508765087
Один фиг там на банке сидит все время, сыграл всего 4 матча, 2 товарника - Кипр и Гибралтар и 2 квалиф ЧМ - финны и хохлы, и то дают по 5 минут играть
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