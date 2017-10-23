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  • Каррера: «Всегда нахожусь в расположении фанатов «Спартака». Готов общаться в любой момент»

Каррера: «Всегда нахожусь в расположении фанатов «Спартака». Готов общаться в любой момент»

23 октября 2017, 14:29
5

Главный тренер «Спартака» рассказал об отношении к российским болельщикам, а также признался, что будь он простым поклонником красно-белых, непременно смотрел бы матчи с фанатского сектора.

– Российские фанаты многое заимствуют из итальянской культуры боления. Насколько важна такая поддержка, в том числе визуально?

– Она очень значима для нас, мы ее ощущаем. Если у команды заканчиваются силы, то болельщики дарят нам определенную энергию для продолжения игры. Не могу не заметить, что очень многие находятся рядом с нами и на выездных матчах. Это очень важно для клуба.

– Можно ли все-таки сравнить фанатов «Спартака» с итальянскими тиффози?

– Думаю, их можно смело сопоставить. Команде важно обладать болельщиками, способными подобным образом поддерживать ее все 90 минут.

– Что касается пиротехники, из-за которой красно-белые постоянно получают штрафы, то как вы относитесь к подобному проявлению любви к клубу?

– Это своеобразная эйфория, но я считаю, что к различным файер-шоу надо подходить разумно. Все-таки мы рискуем из-за их применения.

– Вы очень эмоциональный человек. Если представить, что вы были бы не тренером, а простым поклонником «Спартака», то предпочли бы смотреть футбол на центральной трибуне или из-за ворот?

– Если бы я был болельщиком, то я однозначно пошел бы в фанатский сектор. Поддерживал бы свою команду именно оттуда. Самый огонь зарождается именно на виражах.

– Болельщики приглашали несколько раз игроков «Спартака» на фанатскую трибуну. Если вам поступит подобное предложение, вы готовы туда подняться и пообщаться с болельщиками?

– Я и так всегда нахожусь в расположении болельщиков. Готов общаться в любой момент: разобрать различные ситуации, понять, чего они ожидают, решить какие-то проблемы. У меня есть определенная ответственность, я ни за кем не прячусь. Если кто-то захочет узнать, где я, то сделает это легко. Достаточно приехать в Тарасовку. Или можно меня позвать куда-нибудь, и я буду рад пообщаться с болельщиками.

– Судя по реакции, они всегда на вашей стороне. Постоянно устраивают перформансы, выказывают поддержку. Как вам удалось за такой короткий срок влюбить в себя половину страны, ведь в России от любви до ненависти один шаг, и тренеры очень часто подвергаются критике?

– Я просто выполняю свою работу. Постарался отдать всю душу «Спартаку» и дать понять футболистам, как действовать на поле. Необходимо выкладываться на 100 процентов. Иногда мы можем проиграть, но когда ребята показывают великолепную самоотдачу при не самом лучшем результате, то я все равно доволен командой. Я оцениваю не какой-то отдельный матч, а итог всего чемпионата. Естественно, народ будет нас критиковать, если мы не будем побеждать. Мы это принимаем и точно так же понимаем, что где-то ошиблись. Мы должны не только радоваться успехам, но и уметь вставать с колен при поражениях.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (5)
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polozovs
1508766293
У-Уважение !
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Алекc
1508768454
Вперед, Массимо. Вперед Спартак!!!
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OfaZavr
1508772790
все по делу и без лишних слов всегда у Массимо. Молодец!!
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a_who
1508775417
Как всегда красава ! )))
Ответить
multiscan
1508777396
А не лучше пообщаться с адекватными болельщиками, а не с этими титушками у которых в головах только лозунг "Спартак"- чемпион" и никаких мыслей по поводу того, как этого результата добиться?
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