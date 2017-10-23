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  • Каррера: «Хочу стать выдающимся тренером и оставить след в каждой из своих команд»

Каррера: «Хочу стать выдающимся тренером и оставить след в каждой из своих команд»

23 октября 2017, 13:29
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что не изменился за год работы в московской команде, а также рассказал о целях, которые ставит перед собой в будущем.

«Изменился ли я за год работы в «Спартаке»? Нет, всегда был таким. Я очень требователен прежде всего к самому себе, а также к моим игрокам и тренерскому штабу. Мы должны показывать свой максимум, а окончание чемпионата укажет наше место. Думаю, также происходит и в жизни. Любой человек должен не оглядываться назад, а отдаваться тому, что есть сейчас.

Какие цели ставлю перед собой в настоящее время? Задача – стать выдающимся тренером. Хочу побеждать и оставить хороший след в любой команде, где мне доведется работать. Тренеру важно заставить людей полюбить себя. И я очень рад, что меня любят не только московские болельщики, но и по всей России. Я всегда был таким. Считаю, что являюсь настоящим человеком и останусь таким навсегда. Если у меня есть проблемы, то поговорю об этом с людьми, глядя в глаза. Также всегда скажу о том, что мне не нравится. Я настоящий, а не какой-то выдуманный персонаж, скрывающий свои мысли», – сказал Каррера.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева и в первый же сезон привел команду к завоеванию чемпионского титула. В нынешнем розыгрыше РФПЛ красно-белые после 14 туров располагаются на пятом месте, отставая от лидера «Зенита» на восемь очков.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Алекс 914
1508754821
Открытый, искренний мужик. Уважаю!
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insider_retro
1508755006
Ну, заставить любить себя - это, может и не обязательно - достаточно уважения!! А в остальном, всё искренне и порядочно!! За таким идут и пойдут!! Удачи в пути к выдающемуся победоносному тренерству!!
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Диктор
1508755029
Все у тебя получится.И дай Бог ,чтобы ты побольше оставался в Спартаке.
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Добрый Бобер
1508755183
Ну в "Спартаке" ему уже удалось оставить яркий положительный след.
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sochi-2013
1508755388
А ведь появился в российском футболе случайно, благодаря Бердыеву.
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alexivanof197
1508757685
Массимо.мы верим в тебя!!! Удачи!!!
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Тазит
1508759873
Кто бы как не относился к нему и команде, а в Спартаке он след уже оставил. Надо было ему сразу после чемпионства уходить, чтоб память была позитивной. Чувству, к концу этого сезона следы заметёт...
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Алекc
1508767809
я думаю болельщики Спартака всегда будут вспоминать его только с теплотой
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508768310
Золотой след)
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OfaZavr
1508771888
Огромный Респект Массимо! Так держать!
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