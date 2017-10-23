Каррера: «Хочу стать выдающимся тренером и оставить след в каждой из своих команд»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что не изменился за год работы в московской команде, а также рассказал о целях, которые ставит перед собой в будущем.

«Изменился ли я за год работы в «Спартаке»? Нет, всегда был таким. Я очень требователен прежде всего к самому себе, а также к моим игрокам и тренерскому штабу. Мы должны показывать свой максимум, а окончание чемпионата укажет наше место. Думаю, также происходит и в жизни. Любой человек должен не оглядываться назад, а отдаваться тому, что есть сейчас.

Какие цели ставлю перед собой в настоящее время? Задача – стать выдающимся тренером. Хочу побеждать и оставить хороший след в любой команде, где мне доведется работать. Тренеру важно заставить людей полюбить себя. И я очень рад, что меня любят не только московские болельщики, но и по всей России. Я всегда был таким. Считаю, что являюсь настоящим человеком и останусь таким навсегда. Если у меня есть проблемы, то поговорю об этом с людьми, глядя в глаза. Также всегда скажу о том, что мне не нравится. Я настоящий, а не какой-то выдуманный персонаж, скрывающий свои мысли», – сказал Каррера.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева и в первый же сезон привел команду к завоеванию чемпионского титула. В нынешнем розыгрыше РФПЛ красно-белые после 14 туров располагаются на пятом месте, отставая от лидера «Зенита» на восемь очков.