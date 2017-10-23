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    Каррера: «Хочу стать выдающимся тренером и оставить след в каждой из своих команд»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что не изменился за год работы в московской команде, а также рассказал о целях, которые ставит перед собой в будущем.

    «Изменился ли я за год работы в «Спартаке»? Нет, всегда был таким. Я очень требователен прежде всего к самому себе, а также к моим игрокам и тренерскому штабу. Мы должны показывать свой максимум, а окончание чемпионата укажет наше место. Думаю, также происходит и в жизни. Любой человек должен не оглядываться назад, а отдаваться тому, что есть сейчас.

    Какие цели ставлю перед собой в настоящее время? Задача – стать выдающимся тренером. Хочу побеждать и оставить хороший след в любой команде, где мне доведется работать. Тренеру важно заставить людей полюбить себя. И я очень рад, что меня любят не только московские болельщики, но и по всей России. Я всегда был таким. Считаю, что являюсь настоящим человеком и останусь таким навсегда. Если у меня есть проблемы, то поговорю об этом с людьми, глядя в глаза. Также всегда скажу о том, что мне не нравится. Я настоящий, а не какой-то выдуманный персонаж, скрывающий свои мысли», – сказал Каррера.

    Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева и в первый же сезон привел команду к завоеванию чемпионского титула. В нынешнем розыгрыше РФПЛ красно-белые после 14 туров располагаются на пятом месте, отставая от лидера «Зенита» на восемь очков.

    Источник: RT

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    23.10.2017 13:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +451

      frizom 24 октября 2017, 11:51

      мистер Массимо, Вы уже оставили след в наших сердцах и в результатах клуба.
      Дай бог Вам и дальше добиваться успеха, и я верю что может позже Вы сможете вернуться в Юве главным тренером.
      Я искренне Вам этого желаю!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 18:18

      Огромный Респект Массимо! Так держать!

      4
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 23 октября 2017, 17:18

      Золотой след)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 23 октября 2017, 17:10

      я думаю болельщики Спартака всегда будут вспоминать его только с теплотой

      7
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 октября 2017, 16:15

      Хорошо когда желания, совпадают с возможностями.В российском футболе от любви до не любви "короткое расстояние"

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 октября 2017, 14:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто бы как не относился к нему и команде, а в Спартаке он след уже оставил. Надо было ему сразу после чемпионства уходить, чтоб память была позитивной. Чувству, к концу этого сезона следы заметёт...

      -6
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 октября 2017, 14:50

      Удачи, как и всем людям.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Agronavt 23 октября 2017, 14:35

      Есть все возможности

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 октября 2017, 14:21

      Массимо.мы верим в тебя!!! Удачи!!!

      4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 октября 2017, 14:02

      молодец. удачи

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