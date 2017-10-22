Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Червиченко — о матче «Спартак» – «Амкар»: «Судья вообще без яиц оказался; видимо, стринги втихаря носит»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал момент с неназначенным пенальти во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата России между красно-белым и «Амкаром» (0:0). Также он поделился своим мнением о возможной победе «Спартака» в чемпионате.

    – Что вы думаете об эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в концовке встречи?

    – Слушайте, судья сегодня вообще без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем, и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал.

    А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.

    – Как вы считаете, «Спартак» продолжает гонку за «Зенитом»?

    – Знаете, игра, которую «Спартак» сейчас показывает, говорит о том, что если не за «Зенитом», то уж точно за второе или третье место красно-белые бороться будут.

    Все будет определять, я думаю, матч между ЦСКА и «Зенитом». Если питерцы обыграют ЦСКА, который находятся сейчас в не самом лучшем состоянии, то «Зенит» оторвется от группы преследователей.

    Если армейцы одержат победу, то я думаю, что вся борьба впереди, и тут может быть любая ситуация, вплоть до того, что «Спартак» может достать лидеров и даже где-то на финише их обойти.

    «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. От лидера чемпионата «Зенита» его отделяют семь очков. Сегодня состоится матч между ЦСКА и «Зенитом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2017 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 22 октября 2017, 18:51

      Может втихаря и носит а ты на всю страну сообщаешь что по тебе лоботомия плачет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Silicium 22 октября 2017, 18:32

      Со стороны голкипера была игра по моменту, пусть немного не дотянулся. Со стороны игрока, кроме жажды пенальти , ничего более. Судья абсолютно прав, а журналисту все поотрывать, пусть прочувствует, как оно евнухом то...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 18:22

      у него уже холодец в голове и больше говорить здесь не о чем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 22 октября 2017, 16:40

      Человеку яйца не обязательны а вот без мозгов никуда

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Свинтяй1922 22 октября 2017, 15:33

      ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 октября 2017, 15:18

      Жесткие определения(про пеналь и рефери)но зато откровенно и правдиво.
      Не хватило смелости поставить,но тогда его распяли на О.А

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 октября 2017, 14:37

      Ну как же без "обиженного"? Прочитал всё интервью. Вроде и неплохое, но нужно обязательно плюнуть желчью в команду, некогда такую родную, что до сих пор задушить хочется.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 22 октября 2017, 14:29

      Ну в Гейропе положим бывают судьи без яиц в высших лигах. Потому что женщины. Ждем новых словесных перлов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 14:12

      Да судья кастрат с детства. Ему когда обрезание делали, лишнего прихватили. На него прикрикнут, он в кусты со страха.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 22 октября 2017, 14:09

      свои-то яйца давно видел, жирнота?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11