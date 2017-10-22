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  • Червиченко — о матче «Спартак» – «Амкар»: «Судья вообще без яиц оказался; видимо, стринги втихаря носит»

Червиченко — о матче «Спартак» – «Амкар»: «Судья вообще без яиц оказался; видимо, стринги втихаря носит»

22 октября 2017, 12:42
28

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал момент с неназначенным пенальти во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата России между красно-белым и «Амкаром» (0:0). Также он поделился своим мнением о возможной победе «Спартака» в чемпионате.

– Что вы думаете об эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в концовке встречи?

– Слушайте, судья сегодня вообще без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем, и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал.

А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.

– Как вы считаете, «Спартак» продолжает гонку за «Зенитом»?

– Знаете, игра, которую «Спартак» сейчас показывает, говорит о том, что если не за «Зенитом», то уж точно за второе или третье место красно-белые бороться будут.

Все будет определять, я думаю, матч между ЦСКА и «Зенитом». Если питерцы обыграют ЦСКА, который находятся сейчас в не самом лучшем состоянии, то «Зенит» оторвется от группы преследователей.

Если армейцы одержат победу, то я думаю, что вся борьба впереди, и тут может быть любая ситуация, вплоть до того, что «Спартак» может достать лидеров и даже где-то на финише их обойти.

«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. От лидера чемпионата «Зенита» его отделяют семь очков. Сегодня состоится матч между ЦСКА и «Зенитом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Червиченко Андрей
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Павелий
1508665927
Товарищ Червиченко, ну хватит уже обижаться на Спартак. Просто уже не критика, а желчь. Может это всё от того, что ты сам носишь стринги и они всё-таки жмут?
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Полная Канистра
1508666060
зато у тебя бычьи
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ГенГриг
1508666446
Опять червяк зашевелился. Может судья и ошибся не спорю.Но когда ошибаются не в пользу спартачей что же ты не рвешь рубаху.
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Диктор
1508666936
Червяк- лифчик сними.
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серега кашин
1508668703
эту толстую гниду до сих пор коробит из-за того что он ничего не смог в футболе
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insider_retro
1508668726
Однако, Червиченко к ядовитым комментариям добавил сценического утоптанного юмора... Повышает квалификацию!!..)) Жду новых перлов!!...))
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СЛАВА 81
1508669794
Червиченко, как же он хочет чтобы Спартак проигрывал...
Ответить
docndoc
1508670539
Администрация сайта просит комментаторов :"Будьте дружелюбны и вежливы", а сама публикует такое... Не иначе просто народ зудит. Я уже устал выискивать достойные эпитеты этому ушлёпку... Народ, надо игнорировать высказывания червиченко, и тогда они сойдут на нет. Лично я на его пердёж больше не реагирую
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мы_не_рабы
1508672265
Ну как же без "обиженного"? Прочитал всё интервью. Вроде и неплохое, но нужно обязательно плюнуть желчью в команду, некогда такую родную, что до сих пор задушить хочется.
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VVM1964
1508676306
НУ НАШ " МУЖЧИНА " ПРОСНУЛСЯ , КАК ЖЕ БЕЗ НЕГО . ЛУЧШЕ РАССКАЖИ , ЧЕМ ТЕБЯ ТАК СПАРТАК " ЗАЦЕПИЛ " , ЧТО ТЫ ДОЛГИЕ ГОДЫ УСПОКОИТСЯ НЕ МОЖЕШЬ И ПОЛИВАЕШЬ ЕГО ГРЯЗЬЮ ПРИ КАЖДОМ УДОБНОМ СЛУЧАЕ - ЭТО ЖЕ ТАК ПО " МУЖСКИ " , ОБИЖЕНКА .
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