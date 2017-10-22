Червиченко — о матче «Спартак» – «Амкар»: «Судья вообще без яиц оказался; видимо, стринги втихаря носит»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал момент с неназначенным пенальти во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата России между красно-белым и «Амкаром» (0:0). Также он поделился своим мнением о возможной победе «Спартака» в чемпионате.

– Что вы думаете об эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в концовке встречи?

– Слушайте, судья сегодня вообще без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем, и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал.

А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.

– Как вы считаете, «Спартак» продолжает гонку за «Зенитом»?

– Знаете, игра, которую «Спартак» сейчас показывает, говорит о том, что если не за «Зенитом», то уж точно за второе или третье место красно-белые бороться будут.

Все будет определять, я думаю, матч между ЦСКА и «Зенитом». Если питерцы обыграют ЦСКА, который находятся сейчас в не самом лучшем состоянии, то «Зенит» оторвется от группы преследователей.

Если армейцы одержат победу, то я думаю, что вся борьба впереди, и тут может быть любая ситуация, вплоть до того, что «Спартак» может достать лидеров и даже где-то на финише их обойти.

«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. От лидера чемпионата «Зенита» его отделяют семь очков. Сегодня состоится матч между ЦСКА и «Зенитом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.