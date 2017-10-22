Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Идову извинился за то, что не забил «Спартаку»

    Защитник «Амкара» Брайн Идову прокомментировал итог матча со «Спартаком» (0:0). Футболист выразил сожаление, что команда упустила шанс выиграть в гостевой игре.

    «Противоречивые чувства. Ничья – нормальный результат, нужно быть довольными. Особенно после того, как «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1. С другой стороны, в концовке мы могли вырвать победу. Не смогли, но расстраиваться не нужно.

    Я не реализовал хороший момент. Хотел правой пробить, но мяч подскочил, я вовремя не сориентировался и пробил мимо ворот. Надо извиниться перед ребятами. В раздевалке после игры надо мной пошутили по поводу этого момента. Баланович сказал, чтобы я к нему больше не подходил с разговорами о том, что он за столько лет не забил ни одного гола в чемпионате России», — сказал Идову.

    «Амкар» идет на 12-м месте в турнирной таблиц чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2017 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 11:45

      Вот правильно говорит нужно быть довольными результатом и радоваться что ничью зацепили.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Betonshik > OfaZavr 22 октября 2017, 13:07

      Если бы не судья то спартак и ничью бы не зацепил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +588

      спартач-тверь > Betonshik 22 октября 2017, 14:36

      Надо забивать свои мячи что бы потом пенки не выпрашивать хоть и 99%

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11