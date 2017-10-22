Идову извинился за то, что не забил «Спартаку»

Защитник «Амкара» Брайн Идову прокомментировал итог матча со «Спартаком» (0:0). Футболист выразил сожаление, что команда упустила шанс выиграть в гостевой игре.

«Противоречивые чувства. Ничья – нормальный результат, нужно быть довольными. Особенно после того, как «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1. С другой стороны, в концовке мы могли вырвать победу. Не смогли, но расстраиваться не нужно.

Я не реализовал хороший момент. Хотел правой пробить, но мяч подскочил, я вовремя не сориентировался и пробил мимо ворот. Надо извиниться перед ребятами. В раздевалке после игры надо мной пошутили по поводу этого момента. Баланович сказал, чтобы я к нему больше не подходил с разговорами о том, что он за столько лет не забил ни одного гола в чемпионате России», — сказал Идову.

«Амкар» идет на 12-м месте в турнирной таблиц чемпионата России.