Пресс-службы «Спартака» и «Амкара» подшутили друг над другом

Пресс-служба «Амкара» после ничьей в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0) опубликовала в своем твиттере фото с подписью:

«Севилья» после матча со «Спартаком»: «А чего, так можно было?»

На что пресс-служба «Спартака» ответила твитом, в котором написала:

«Объехать автобус» так и не удалось… Звучит финальный свисток».

После этого последовал ответ пермяков:

«Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — 5 игр не пропускаем».

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