Пресс-службы «Спартака» и «Амкара» подшутили друг над другом

Критиковать Амкар за "автобус" нечего - как умеют (исходя из состава игроков), так и играют. Если очко добыли на выезде (а могли и победить при зрячем судье), то тактику выбрали правильно. Беспокоит другое - сильные клубы из РФПЛ часто не могут преодолеть "автобус", а это свидетельствует о слабом уровне нападения и полузащиты.
Пресс-служба «Амкара» после ничьей в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0) опубликовала в своем твиттере фото с подписью:
«Севилья» после матча со «Спартаком»: «А чего, так можно было?»
На что пресс-служба «Спартака» ответила твитом, в котором написала:
«Объехать автобус» так и не удалось… Звучит финальный свисток».
После этого последовал ответ пермяков:
«Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — 5 игр не пропускаем».
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— FC Amkar (@fc_amkar) 21 октября 2017 г.
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— FC Amkar (@fc_amkar) 21 октября 2017 г.