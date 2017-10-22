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  • Пресс-службы «Спартака» и «Амкара» подшутили друг над другом

Пресс-службы «Спартака» и «Амкара» подшутили друг над другом

22 октября 2017, 00:23
25

Пресс-служба «Амкара» после ничьей в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0) опубликовала в своем твиттере фото с подписью:

«Севилья» после матча со «Спартаком»: «А чего, так можно было?»

На что пресс-служба «Спартака» ответила твитом, в котором написала:

«Объехать автобус» так и не удалось… Звучит финальный свисток».

После этого последовал ответ пермяков:

«Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — 5 игр не пропускаем».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь
Комментарии (25)
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RotBerg
1508621560
Отобрали победу у Пермяков, не поставив пендаль, а еще про автобус базарят
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insider_retro
1508622694
Футболисты на поле безуспешно бодались, а прессуха в твиттере угарает! Все при деле!!..))
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Поль
1508624090
Только на автобусе далеко не уедешь ...
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Pourport
1508624262
"Чистильщик" едва не принес 3 очка Перми!
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vasilyumarov
1508628700
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RBW_
1508641710
клоуны!)
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Полная Канистра
1508650899
Севилья трижды брала кубок Европы и такой ерундой не занимается как Амкар кому на фиг такой футбол нужен это называется антифутбол вас вообще ни кто смотреть не будет
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MrSmit
1508652106
Не пропускают? Так и не забивают! Вот удовольствие ходить га команду которая играет 0-0 и из сезона в сезон на 10-12 месте...никаких перспектив ничего...тот же рубин, Ростов через раз пытаются в еврокубках играть...а всякие амкары, тереки, Уфы...не газон у себя дома постелить не могу, не в футбол играть...
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paracetamol
1508653545
Молодцы пермяки, не прогнулись как Урал, защитили честь древнего Рифея.
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Dominator777
1508656306
Критиковать Амкар за "автобус" нечего - как умеют (исходя из состава игроков), так и играют. Если очко добыли на выезде (а могли и победить при зрячем судье), то тактику выбрали правильно. Беспокоит другое - сильные клубы из РФПЛ часто не могут преодолеть "автобус", а это свидетельствует о слабом уровне нападения и полузащиты.
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