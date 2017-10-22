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    Пресс-службы «Спартака» и «Амкара» подшутили друг над другом

    Пресс-служба «Амкара» после ничьей в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0) опубликовала в своем твиттере фото с подписью:

    «Севилья» после матча со «Спартаком»: «А чего, так можно было?»

    На что пресс-служба «Спартака» ответила твитом, в котором написала:

    «Объехать автобус» так и не удалось… Звучит финальный свисток».

    После этого последовал ответ пермяков:

    «Для нас автобус — это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да — 5 игр не пропускаем».

    Источник: Twitter

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    22.10.2017 00:23
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 22 октября 2017, 10:11

      Критиковать Амкар за "автобус" нечего - как умеют (исходя из состава игроков), так и играют. Если очко добыли на выезде (а могли и победить при зрячем судье), то тактику выбрали правильно. Беспокоит другое - сильные клубы из РФПЛ часто не могут преодолеть "автобус", а это свидетельствует о слабом уровне нападения и полузащиты.

      2
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 09:25

      Молодцы пермяки, не прогнулись как Урал, защитили честь древнего Рифея.

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      Рейтинг: +313

      MrSmit 22 октября 2017, 09:01

      Не пропускают? Так и не забивают! Вот удовольствие ходить га команду которая играет 0-0 и из сезона в сезон на 10-12 месте...никаких перспектив ничего...тот же рубин, Ростов через раз пытаются в еврокубках играть...а всякие амкары, тереки, Уфы...не газон у себя дома постелить не могу, не в футбол играть...

      7
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > MrSmit 22 октября 2017, 09:09

      Это да. Я смотрю российский футбол, но не такие команды как Амкар. Я даже Спартак смотрел в их беспонтовые сезоны. Потому что атаковали, хоть и проигрывали

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2017, 08:41

      Севилья трижды брала кубок Европы и такой ерундой не занимается как Амкар кому на фиг такой футбол нужен это называется антифутбол вас вообще ни кто смотреть не будет

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > russkiisergei 22 октября 2017, 12:02

      видать тебе только в песочнице играть малыш глупыш не буду мешать строй домики

      0
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 22 октября 2017, 06:08

      клоуны!)

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 22 октября 2017, 05:35

      Да старая беда.... Снова мимо лупили:кто костылём,кто бестолковкой, !!!
      Да-да, бросать курить надо!

      0
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      Рейтинг: -11

      vasilyumarov 22 октября 2017, 02:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 октября 2017, 02:15

      Автобус автобусом, но сильным командам надо уметь преодолевать "автобусы". У Спартака пока с этим не очень.
      Пенальти был бы сомнительный и породил бы огромное количество разговоров "про справедливость".
      Но Пермяков с приобретением одного очка!

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      Рейтинг: +1423

      Parham 22 октября 2017, 01:42

      Красиво получилось!!!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 октября 2017, 01:17

      "Чистильщик" едва не принес 3 очка Перми!

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