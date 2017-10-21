Глушаков: «Спартак» участвует в чемпионской гонке»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью в мате 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).

«Планировали вскрывать оборону «Амкара» через фланги. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось.

Если бы отличились Ивелин Попов и Квинси Промес, то исход был бы в нашу пользу. С «Амкаром» всегда тяжело: они блокируют удары и навесы — высокорослые игроки. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.

Участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке? Все участвуют», — сказал игрок.

«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. От лидера чемпионата «Зенита» его отделяют семь очков.