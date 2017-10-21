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Глушаков: «Спартак» участвует в чемпионской гонке»

21 октября 2017, 22:26
21

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью в мате 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).

«Планировали вскрывать оборону «Амкара» через фланги. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось.

Если бы отличились Ивелин Попов и Квинси Промес, то исход был бы в нашу пользу. С «Амкаром» всегда тяжело: они блокируют удары и навесы — высокорослые игроки. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.

Участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке? Все участвуют», — сказал игрок.

«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. От лидера чемпионата «Зенита» его отделяют семь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Глушаков Денис
Комментарии (21)
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Правдоруб100
1508614921
Как в известном кино: "А что Динамо, бежит?" "Все бегут!" Ну хоть бы не трепался, как тролль ПОСЛЕДНИЙ!!! Хотя, как играет, так и мыслит!!! В середине таблицы хоть закрепись, ИГРУЛЯ!!!!!
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insider_retro
1508615342
Участие в чемпионской гонке престижно и достойно уважения! Догонять и двигаться на верх тяжело, но это неизбежно по пути к титулу!! "Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть!.." (Генри Форд)
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Бриг
1508615741
Амкар тоже не забил 100%-й. Так что могло быть еще хуже. Как у Зенита с Арсеналом.
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raritet
1508616284
наверное , участие Амкара в гонке тоже имеет право на жизнь...
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Dellleone
1508617052
Хотели вскрыть оборону Амкара... а Амкар если бы не левый судья вашу бы вскрыл.
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GoLenaStop
1508619903
- А Динамо бежит?... -Все бегут! ...Вот так и Спартак участвует в этой самогонке....
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rostik-100
1508620710
еще раз повторюсь, Глушаков прав... Спартак будет в тройке.
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1bear
1508620905
...если такие судейки дальше будут "тащить"...
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Apachi Bur
1508621379
Как всегда пустые слова !а играть когда начнут ?
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Евгений П
1508621550
Также как и Амкар
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