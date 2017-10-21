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    Глушаков: «Спартак» участвует в чемпионской гонке»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью в мате 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).

    «Планировали вскрывать оборону «Амкара» через фланги. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось.

    Если бы отличились Ивелин Попов и Квинси Промес, то исход был бы в нашу пользу. С «Амкаром» всегда тяжело: они блокируют удары и навесы — высокорослые игроки. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли.

    Участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке? Все участвуют», — сказал игрок.

    «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. От лидера чемпионата «Зенита» его отделяют семь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2017 22:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 22 октября 2017, 13:57

      Спартак не может судья поможет!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 10:52

      правильно сказал, до последнего нужно не сбрасывать себя со счетов, но и результатом подкреплять.

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 22 октября 2017, 01:21

      В гонке,как и в олимпиаде,главное не победа,а участие)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 22 октября 2017, 00:32

      Также как и Амкар

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 22 октября 2017, 00:29

      Как всегда пустые слова !а играть когда начнут ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 22 октября 2017, 00:21

      ...если такие судейки дальше будут "тащить"...

      2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 22 октября 2017, 00:18

      еще раз повторюсь, Глушаков прав... Спартак будет в тройке.

      2
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 22 октября 2017, 00:07

      ну, Нобель, ты ж адекватный )

      0
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 22 октября 2017, 00:05

      - А Динамо бежит?...
      -Все бегут!

      ...Вот так и Спартак участвует в этой самогонке....

      4
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > GoLenaStop 22 октября 2017, 00:35

      лямо лямо паси труа!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 00:00

      Если бы в Амкаре отличилась питерская негра, ты бы помалкивал в тряпочку.

      0
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