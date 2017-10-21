Мельгарехо и Адриано – в атаке «Спартака», впереди у «Амкара» сыграет Прокофьев

«Спартак» и «Амкар» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Мельгарехо, Адриано.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол, Баланович, Эзатолахи, Прокофьев.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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