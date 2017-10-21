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    Мельгарехо и Адриано – в атаке «Спартака», впереди у «Амкара» сыграет Прокофьев

    «Спартак» и «Амкар» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Мельгарехо, Адриано.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Гащенков, Гол, Баланович, Эзатолахи, Прокофьев.

    Поединок пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Что случится в новом туре РФПЛ? У нас есть ответ

    Источник: РПЛ

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    21.10.2017 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ 21 октября 2017, 18:50

      Только СПАРТАК , только Победа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 октября 2017, 18:14

      Удачи СПАРТАК!!!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 21 октября 2017, 17:55

      Оптимальный состав. Вперёд Спартак !!!

      6
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