Марков – о синяке: «В начале матча с «Ростовом» прилетело от Гацкана»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков подвел итог ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура РФПЛ.

«Тяжелая игра, «Ростов» — очень неприятная команда, против которой действительно тяжело играть.

Забили быстрый гол, затем на нас это начало нагнетать, сели в оборону. Во втором тайме пропустили ненужный гол с пенальти. Нам надо поработать над реализацией.

Задача — забивать в каждом матче, а там в конце посмотрим. О звонке Станислава Черчесова не думаю. Очень рад за Заболотного, что его вызывают. Вижу, как он работает на тренировках.

Естественно, хочется попасть в сборную. Сейчас каждый российский футболист этого хочет. Словечко замолвить не просил. Он пока не такой авторитет в сборной.

Синяк? Это от Гацкана прилетело в самом начале встречи локоточком. Но это игровой момент», — сказал 23 Марков.

В текущем сезоне Марков забил четыре гола в 14-ти встречах всех турниров.