Марков – о синяке: «В начале матча с «Ростовом» прилетело от Гацкана»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков подвел итог ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура РФПЛ.
«Тяжелая игра, «Ростов» — очень неприятная команда, против которой действительно тяжело играть.
Забили быстрый гол, затем на нас это начало нагнетать, сели в оборону. Во втором тайме пропустили ненужный гол с пенальти. Нам надо поработать над реализацией.
Задача — забивать в каждом матче, а там в конце посмотрим. О звонке Станислава Черчесова не думаю. Очень рад за Заболотного, что его вызывают. Вижу, как он работает на тренировках.
Естественно, хочется попасть в сборную. Сейчас каждый российский футболист этого хочет. Словечко замолвить не просил. Он пока не такой авторитет в сборной.
Синяк? Это от Гацкана прилетело в самом начале встречи локоточком. Но это игровой момент», — сказал 23 Марков.
В текущем сезоне Марков забил четыре гола в 14-ти встречах всех турниров.