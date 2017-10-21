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  • Назаров: «Спартак» никуда не уходил, всего лишь взял паузу, как «Ювентус» и «Челси»

Назаров: «Спартак» никуда не уходил, всего лишь взял паузу, как «Ювентус» и «Челси»

21 октября 2017, 16:24
22

Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров заявил, что испытывает тревожные чувства накануне матча красно-белых против «Амкара» в 14-м туре РФПЛ. По его мнению, подопечным Массимо Карреры придется взламывать внушительные оборонительные редуты пермяков.

«Волнуюсь за этот матч. К сожалению, «Спартак» сейчас в таком состоянии – нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что все будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со «Спартаком-Нальчик» я буду переживать.

Сомневаюсь, что после матча с «Севильей» спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придется взламывать «автобус», который выстроит «Амкар».

Все кричат, что «Спартак» вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал «Ювентус» в Италии и «Челси» в Англии», – сказал Назаров.

Встреча «Спартак» – «Амкар» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Ювентус Челси
Комментарии (22)
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polozovs
1508594703
Волнительно. Согласен. Да и состав хочется поберечь. Если вымучаем 1-0 будет хорошо
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rostik-100
1508595240
Я думаю, Спартак порвет сегодня Амкар (простите болельщики Амкара). Должно было давно Спартак так пробить, посмотрите все игры до этого матча, даже в Лиге Чемпионов, всегда играли отлично, кучу моментов создавали, реально парням не везло.
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insider_retro
1508595268
Тревоги и волнения, думаю, сменятся приятным удовлетворением!!
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rostik-100
1508595383
Еще 17 туров, включая сегодня, я уверен, тройку будут делить Зенит, Спартак и ЦСКА, все остальные в нашем чемпионате слабаки, Краснодар не прорвет, пока Шалимова не уберут, давно надо, а за Локомотив после игры с молдаванами вообще страшно становится...
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Одинокий волк Маквейд
1508596096
Спартак выиграет первый тайм и матч.
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Сибирь за Спартак
1508596732
Автобус сегодня не сдюжит, спартачи набрали ход.
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Павел Амурский
1508596903
Побывал в ЗПО и опять скоро туда вернется.
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stream15
1508597199
Сольет Амкару и будет стремиться к привычному 12 месту.
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OfaZavr
1508599059
надеюсь наша радость продолжиться и сегодня!
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Psih86
1508602339
Какую паузу на 15 лет?...хватит выпендриваться,в ЛЧ еще ни куда не вышли,а в чемпионате после двух поражений опять будут засерать ваш Спарток,смотрите на вещи реально!!!
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