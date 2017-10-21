Назаров: «Спартак» никуда не уходил, всего лишь взял паузу, как «Ювентус» и «Челси»

Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров заявил, что испытывает тревожные чувства накануне матча красно-белых против «Амкара» в 14-м туре РФПЛ. По его мнению, подопечным Массимо Карреры придется взламывать внушительные оборонительные редуты пермяков.

«Волнуюсь за этот матч. К сожалению, «Спартак» сейчас в таком состоянии – нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что все будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со «Спартаком-Нальчик» я буду переживать.

Сомневаюсь, что после матча с «Севильей» спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придется взламывать «автобус», который выстроит «Амкар».

Все кричат, что «Спартак» вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал «Ювентус» в Италии и «Челси» в Англии», – сказал Назаров.

Встреча «Спартак» – «Амкар» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.