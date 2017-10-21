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    Назаров: «Спартак» никуда не уходил, всего лишь взял паузу, как «Ювентус» и «Челси»

    Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров заявил, что испытывает тревожные чувства накануне матча красно-белых против «Амкара» в 14-м туре РФПЛ. По его мнению, подопечным Массимо Карреры придется взламывать внушительные оборонительные редуты пермяков.

    «Волнуюсь за этот матч. К сожалению, «Спартак» сейчас в таком состоянии – нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что все будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со «Спартаком-Нальчик» я буду переживать.

    Сомневаюсь, что после матча с «Севильей» спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придется взламывать «автобус», который выстроит «Амкар».

    Все кричат, что «Спартак» вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал «Ювентус» в Италии и «Челси» в Англии», – сказал Назаров.

    Встреча «Спартак» – «Амкар» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2017 16:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 21 октября 2017, 20:27

      Спартак может и не куда не уходил но не корректно сравнивать таких грандов европейского футбола с нашим чемпионом один раз за 16 лет

      1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 21 октября 2017, 19:12

      Какую паузу на 15 лет?...хватит выпендриваться,в ЛЧ еще ни куда не вышли,а в чемпионате после двух поражений опять будут засерать ваш Спарток,смотрите на вещи реально!!!

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 октября 2017, 18:53

      Как Сид и Нэнси..))
      Блин,нервный повар уморил...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 21 октября 2017, 18:45

      Все будет нормально, 3 очка свои возьмем! Мелгареха опять завалит) чувак засиделся на лавке и ему сейчас игра в кайф!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 21 октября 2017, 18:39

      Ну, волноваться надо. Без этого футбол не интересен! Все будет тип-топ! По составу вроде бы слабых мест нет!

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 октября 2017, 18:35

      Не надоело ещё сравнивать Спартак с по-настоящему сильными клубами??? )

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый > APchelov 21 октября 2017, 18:47

      Сильный это конечно синит?)))) ну очень смешно)))

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 18:17

      надеюсь наша радость продолжиться и сегодня!

      3
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 21 октября 2017, 17:57

      Не удачное сравнение. Ювентус как раз уходил в серию Б.

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 21 октября 2017, 17:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сольет Амкару и будет стремиться к привычному 12 месту.

      -7
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 21 октября 2017, 17:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Побывал в ЗПО и опять скоро туда вернется.

      -10
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