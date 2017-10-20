Рейнгольд – о словах Жириновского про «Спартак»: «Глупость несусветная! Куда он лезет?»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на слова депутата Госдумы Владимира Жириновского, который ранее назвал московскую команду сборной Африки.

Напомним, Жириновский остался недоволен тем, что в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) за красно-белых четыре гола забили иностранцы.

«Это глупость несусветная! Если мы будем слушать Жириновского, футбол в России надо закрывать. Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками. Куда он в футбол лезет? Да пусть забивает кто угодно! Какая разница, будет это Квинси Промес или Денис Глушаков? Голландец уже давно стал в доску свой. Он влюблен в «Спартак», и клуб его обожает.

И это касается не только спартаковских легионеров. Мы должны уважать всех игроков, которые приносят пользу российскому футболу! Чем больше мы будем покупать добротных и качественных иностранцев, тем будет лучше. За каждого хорошего игрока нужно платить приличные деньги – не два и не три миллиона. Мы в еврокубках, и мы сами туда рвались. Теперь нужны деньги, нужны высококлассные футболисты и болельщики на стадионе. Клубы должны всем себя обеспечивать.

Да, я соглашусь с Жириновским в том, что нужно воспитывать свое футбольное поколение. Страна огромная, ресурсов полно! Правда, воруют везде, и коррупция процветает… Но пора уже развивать свою единую адекватную идеологию. В детских школах тренерам платить не копейки, а нормальные деньги. Нужно учиться у школ «Аякса», «Реала» и «Барселоны». Нужно строить интернаты, вводить обязательные занятия по мини-футболу, создавать идеальные условия для работы. Да только как это все развивать, когда страна такая? У нас Мутко пришел в федерацию, открыл сейф, а там три копейки лежит. Как с этим всем работать-то?» — сказал Рейнгольд.