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    Рейнгольд – о словах Жириновского про «Спартак»: «Глупость несусветная! Куда он лезет?»

    Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на слова депутата Госдумы Владимира Жириновского, который ранее назвал московскую команду сборной Африки.

    Напомним, Жириновский остался недоволен тем, что в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) за красно-белых четыре гола забили иностранцы.

    «Это глупость несусветная! Если мы будем слушать Жириновского, футбол в России надо закрывать. Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками. Куда он в футбол лезет? Да пусть забивает кто угодно! Какая разница, будет это Квинси Промес или Денис Глушаков? Голландец уже давно стал в доску свой. Он влюблен в «Спартак», и клуб его обожает.

    И это касается не только спартаковских легионеров. Мы должны уважать всех игроков, которые приносят пользу российскому футболу! Чем больше мы будем покупать добротных и качественных иностранцев, тем будет лучше. За каждого хорошего игрока нужно платить приличные деньги – не два и не три миллиона. Мы в еврокубках, и мы сами туда рвались. Теперь нужны деньги, нужны высококлассные футболисты и болельщики на стадионе. Клубы должны всем себя обеспечивать.

    Да, я соглашусь с Жириновским в том, что нужно воспитывать свое футбольное поколение. Страна огромная, ресурсов полно! Правда, воруют везде, и коррупция процветает… Но пора уже развивать свою единую адекватную идеологию. В детских школах тренерам платить не копейки, а нормальные деньги. Нужно учиться у школ «Аякса», «Реала» и «Барселоны». Нужно строить интернаты, вводить обязательные занятия по мини-футболу, создавать идеальные условия для работы. Да только как это все развивать, когда страна такая? У нас Мутко пришел в федерацию, открыл сейф, а там три копейки лежит. Как с этим всем работать-то?» — сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2017 15:55
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 октября 2017, 22:37

      http://ipic.su/img/img7/fs/3384.1508528203.jpg

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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 20 октября 2017, 22:00

      Нужно нужно.. Все базарят, что нужно.. Детский футбол и т.д... А воз и ныне там...

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 октября 2017, 21:57

      Бенфика яркий пример зарабатывающей на воспитанниках

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      Поль 20 октября 2017, 21:55

      битва двух маразматиков).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 октября 2017, 20:49

      Дедушка,сходи на мост какой-нибудь..
      грохнут,так-грохнут,нет-так-нет,сам сбросишься...

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 октября 2017, 19:06

      Для чего еще и коментировать чушь, которую нес полужид неадекватный!!!???

      1
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 20 октября 2017, 19:03

      Вольфыча нужно в дом престарелых...какая сборная Африки?один негр забивал и тот - голландец...остальные - латиносы уж тогда...про коррупцию в стране известно даже бабулькам - а президенту ,видимо,нет...(

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > SPACE TRUCKIN 20 октября 2017, 21:56

      Промес и Луис Адреано, Мельгерехо светлее. но своих воспитанников нужно!!! Спартаковские воспитанники по другим клубам но не в родном!!!

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 18:54

      абсолютно все правильно сказал, 100% согласен.

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      Рейтинг: +1967

      Romio-xxx 20 октября 2017, 17:48

      Все правильно сказал!!!Нет у нас нормальной системы менеджмента,поддержки детско-юношеского спорта!!!

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      Рейтинг: +5994

      AtticusFinch 20 октября 2017, 17:39

      Вот и встретились два маразмочества)))

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