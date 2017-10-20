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  • Рейнгольд – о словах Жириновского про «Спартак»: «Глупость несусветная! Куда он лезет?»

Рейнгольд – о словах Жириновского про «Спартак»: «Глупость несусветная! Куда он лезет?»

20 октября 2017, 15:55
33

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на слова депутата Госдумы Владимира Жириновского, который ранее назвал московскую команду сборной Африки.

Напомним, Жириновский остался недоволен тем, что в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1) за красно-белых четыре гола забили иностранцы.

«Это глупость несусветная! Если мы будем слушать Жириновского, футбол в России надо закрывать. Пускай он занимается своей партией и своими поклонниками. Куда он в футбол лезет? Да пусть забивает кто угодно! Какая разница, будет это Квинси Промес или Денис Глушаков? Голландец уже давно стал в доску свой. Он влюблен в «Спартак», и клуб его обожает.

И это касается не только спартаковских легионеров. Мы должны уважать всех игроков, которые приносят пользу российскому футболу! Чем больше мы будем покупать добротных и качественных иностранцев, тем будет лучше. За каждого хорошего игрока нужно платить приличные деньги – не два и не три миллиона. Мы в еврокубках, и мы сами туда рвались. Теперь нужны деньги, нужны высококлассные футболисты и болельщики на стадионе. Клубы должны всем себя обеспечивать.

Да, я соглашусь с Жириновским в том, что нужно воспитывать свое футбольное поколение. Страна огромная, ресурсов полно! Правда, воруют везде, и коррупция процветает… Но пора уже развивать свою единую адекватную идеологию. В детских школах тренерам платить не копейки, а нормальные деньги. Нужно учиться у школ «Аякса», «Реала» и «Барселоны». Нужно строить интернаты, вводить обязательные занятия по мини-футболу, создавать идеальные условия для работы. Да только как это все развивать, когда страна такая? У нас Мутко пришел в федерацию, открыл сейф, а там три копейки лежит. Как с этим всем работать-то?» — сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (33)
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spartak4everr
1508504829
Жириновский как обычно некомпетентен. Надо понимать, что у Спартака русские в защите, а легионеры в нападении. Ясное дело, что забивать будут нападающие. Это как мой знакомый, который не интересуется футболом увидел одну новость и спрашивает меня:"Зачем цска продлили контракт с Фернандесом? Он же за 4 года забил 3 мяча. Они что, дебилы?" Хотя мы понимаем, что Марио суперский игрок. И Жириновский не сильно ушел в развитии от этого моего знакомого ПТУ-шника..
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alp
1508504846
а про Владимира Владимировича сиканул так высказаться ;-)
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alex1951
1508505187
,,,,мудько открыл сейф,а там 3 копейки....,, понравилось....а чё не продолжаешь? ,,,,пришел мудько домой открыл сейф ,а там 3 миллиарда.... ,как хорошооо шооо не наоборот.....подумал мудько )))))))!
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Диктор
1508506443
Два неадеквата.
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Tostao
1508506646
Действительно, куда он лезет? Каждый клоун должен выступать на своём манеже!
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ArReal
1508507153
Промес говорит давно влюблён в Спартак)))аахаххааха - в след. году его и след простынет)))
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paracetamol
1508507277
Жирик прав. Вот возьмите Зенит, например. Ни одного негра ни за какие бабки!
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subbotaspartak
1508508452
Жирик знает, что он балбес, Потому и влез. Фигню понёс, Какой с него спрос?
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OfaZavr
1508514858
абсолютно все правильно сказал, 100% согласен.
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shinnik
1508521741
Дедушка,сходи на мост какой-нибудь.. грохнут,так-грохнут,нет-так-нет,сам сбросишься...
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