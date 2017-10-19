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  • Жириновский: «Какой смысл болеть за «Спартак»? Четыре гола «Севилье» забили африканцы»

Жириновский: «Какой смысл болеть за «Спартак»? Четыре гола «Севилье» забили африканцы»

19 октября 2017, 17:00
100

Депутат Госдумы Владимир Жириновский поделился наблюдениями от матча «Спартака» против «Севильи» в Лиге чемпионов.

Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 5:1. За москвичей дубль оформил Квинси Промес, по голу забили Лоренцо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре – африканцы, наш – один. Это «Спартак» или сборная Африки?

Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский.

Источник: YouTube
Лига чемпионов Спартак
Комментарии (100)
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Масоха
1508421791
Они больше для страны сделали,чем этот идиот.
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Полная Канистра
1508422028
ещё один с лазарета тошнит уже от этих слуг народа
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bset
1508422333
Географы, подскажите. Нидерланды, Парагвай или Бразилия из Африки? А то я чет понять не могу.
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Eddyson
1508422435
Какой смысл голосовать за жириновского и лдпр, если это всего лишь кремлевский проект-карманная оппозиция? И чего ж его бастард, сидя в РФС, не поднял футбол российский на новый уровень? Популист хренов.
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Decorhome
1508422617
Жириновский в точку
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spar57
1508422880
Не нравится Спартак, так ВВЖ болей за ЦСКА, они, даже с помощью легионеров не смогли забить ни одного мяча Базелю.
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38 попугаев
1508422990
Какой смысл испанцам болеть за Барселону, если там забивает только аргентинец!? Какой смысл англичанам болеть за Челси, если там владелец русский? Какой смысл французам болеть за сборную, если там одни африканцы? А какой смысл содержать чиновников, если они только ворую и ни черта не делают?
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GK_61
1508423709
Голландец и парагваец очень сильно африканцы.
Ответить
Патриот РФ
1508428322
Жирика уважаю, настоящий патриот
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Garrincha58
1508429167
Господин Президент сказал Фурсенко про 8 иностранцев в Зените ну и господин Жириновский решил не отставать от Президента
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