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    Жириновский: «Какой смысл болеть за «Спартак»? Четыре гола «Севилье» забили африканцы»

    Депутат Госдумы Владимир Жириновский поделился наблюдениями от матча «Спартака» против «Севильи» в Лиге чемпионов.

    Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 5:1. За москвичей дубль оформил Квинси Промес, по голу забили Лоренцо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

    «Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре – африканцы, наш – один. Это «Спартак» или сборная Африки?

    Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский.

    Источник: YouTube

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    19.10.2017 17:00
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    Комментарии99
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 21 октября 2017, 19:13

      Жириновский: Я не расист, я просто негров не люблю

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 октября 2017, 19:14

      Жириновский как-то сказал про родителей: "Мама - русская, а папа.......- юрист". Наверное с тех пор и пошло, если темнокожий - значит африканец. Видимо наступает старческий маразм, если южно- американцев приравнивает к африканцам. Но это ведь Жириновский. То сынок что-то ляпнет, то папаша. Хотелось бы спросить у депутатской семейки: а где вы были раньше? Почему у нас в таком состоянии детский и юношеский футбол? Ведь вы же принимали законы! Видимо президентская гонка начинается. Но не так же глупо. А то можно и Дом -2 обойти, если нести такую чушь.

      0
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 17:47

      Не ругайтесь на дедушку он восьмой десяток разменял старость не радость

      -1
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      Рейтинг: +100950

      zigbert 20 октября 2017, 09:21

      Наверное хотел показать себя большим экспертом футбола.Владимир Вольфович а сами-то вы кто? на 69% монгол и на 30

      2
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      Рейтинг: +1857

      mahan 20 октября 2017, 08:48

      Жирик ты то куда лезешь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +823

      diktatop 20 октября 2017, 08:35

      Давно ли голландец, латино американец и бразилец стали африканцами???

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 октября 2017, 08:26

      бугага, а какой смысл болеть за зенит, где 8 аргентинцев?
      какой смысл болеть вообще за наш футбол тогда?
      а какой смысл иметь лимит?

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 20 октября 2017, 08:04

      ГлушакОВ не Ваш господин ЖириновскИЙ.

      2
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      Рейтинг: +122

      alexeyyankin777 20 октября 2017, 08:01

      Жириновский конечно красавец и много умных вещей говорит, но по такой логике нужно болеть за команды из ФНЛ, где нет легионеров. Сейчас все команды напичканы легионерами, чтобы быть конкурентноспособными, а особенно в Европе кто играет. Ну нет у нас на все клубы РФПЛ топовых игроков с российским паспортом, и ни в одной стране мира такого нет. Арсенал - лондонский (просто в пример, ничего не имею против), а бывали матчи, что вообще ни одного англичанина в составе - и ничего - играют :)

      2
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      Рейтинг: +13

      олег64rus 20 октября 2017, 06:37

      в каждой бочке затычка.ты сука в футболе не хера не вариш.это командная игра.да и кто тебя вообще заставляет смотреть и болеть старый идиот

      -1
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