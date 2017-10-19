Жириновский: «Какой смысл болеть за «Спартак»? Четыре гола «Севилье» забили африканцы»

Депутат Госдумы Владимир Жириновский поделился наблюдениями от матча «Спартака» против «Севильи» в Лиге чемпионов.

Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 5:1. За москвичей дубль оформил Квинси Промес, по голу забили Лоренцо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре – африканцы, наш – один. Это «Спартак» или сборная Африки?

Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский.