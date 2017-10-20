Алексей Еременко стал агентом своего младшего брата – Сергея

Бывший футболист «Сатурна» Алексей Еременко сейчас занимается агентской деятельностью. Главный его клиент – младший брат Сергей, который выступает в составе молодежной команды «Базеля».

– Чем сейчас занимаетесь?

– Немножко футболом, немножко другим. Веду дела Сергея, младшего брата. За последние семь месяцев четыре раза съездил в Африку.

– Зачем?

– Там живут друзья-футболисты, с которыми раньше выступал в Италии. В Африке много талантливых игроков, и мои товарищи советуют, с кем стоит вести дела. Так что я стал агентом.

– Он все время играет опорного полузащитника?

– Когда перешел в «Базель», то да. Больше помогает обороне.

– Как в футбольной семье оцениваете Сергея? Прикалываетесь над ним?

– Бывает немножко. К сожалению, сейчас редко видимся. Я в Москве, Рома в Хельсинки, Серега в Швейцарии. Все встречаемся только зимой, когда в отпусках. А так только по телефону общаемся.