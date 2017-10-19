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Шунин все еще рассчитывает попасть в заявку сборной России

19 октября 2017, 10:54
4

Капитан «Динамо» вратарь Антон Шунин не скрывает, что все еще рассчитывает попасть в заявку сборной России на чемпионат мира-2018. Он пообещал, что будет работать, доказывать свое право на место в ее составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на него свое внимание.

– Вы все еще рассчитываете попасть в заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года?

– Конечно, амбиции имеются. Я ни в коем случае не забыл о сборной и не отказался от борьбы за попадание в нее. Любой игрок хочет выступить на чемпионате мира, особенно если он проходит в его родной стране. Каждый футболист мечтает попасть в национальную команду, и я не исключение. Буду работать, доказывать свое право на место в ее составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание. До последнего момента не сдамся.

– Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче после своего прихода в сборную России не обсуждали с вами возможность вашего приглашения в команду?

– Нет, конечно. Смысл об этом говорить? Будешь хорошо играть – будешь в сборной. Думаю, желание попробовать меня Станислав Саламович и Гинтарас оформят в виде официального вызова, если сочтут его нужным. А обсуждения перспектив здесь ни к чему. У меня отличные отношения с обоими специалистами. Я часто с ними разговариваю, мы можем встретиться, когда они приезжают. Но я ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную. А они не будут мне этого объяснять. Нужно на поле доказывать свое право быть в национальной команде. Если «Динамо» будет побеждать, а я – чаще спасать команду и реже ошибаться, вызов будет. Тем более, я хорошо знаю этого тренера вратарей, Гинтарас вместе с Черчесовым работал в нашем клубе. Это отличный специалист. Уверен, что голкиперы в сборной России будут только прогрессировать.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Кубок Россия Динамо Шунин Антон
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1508400666
Молодец Антоха, ты хороший кипер.
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insider_retro
1508401408
Увы... Лет 10-12 назад был стремительный взлёт, а потом что-то не так пошло...
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OfaZavr
1508406153
надеяться конечно всегда нужно, но вряд ли такое произойдет с учетом сколько более сильных киперов появилось.
Ответить
Decorhome
1508930761
Надеется нужно всегда
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