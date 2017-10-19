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    Шунин все еще рассчитывает попасть в заявку сборной России

    Капитан «Динамо» вратарь Антон Шунин не скрывает, что все еще рассчитывает попасть в заявку сборной России на чемпионат мира-2018. Он пообещал, что будет работать, доказывать свое право на место в ее составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на него свое внимание.

    – Вы все еще рассчитываете попасть в заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года?

    – Конечно, амбиции имеются. Я ни в коем случае не забыл о сборной и не отказался от борьбы за попадание в нее. Любой игрок хочет выступить на чемпионате мира, особенно если он проходит в его родной стране. Каждый футболист мечтает попасть в национальную команду, и я не исключение. Буду работать, доказывать свое право на место в ее составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание. До последнего момента не сдамся.

    – Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче после своего прихода в сборную России не обсуждали с вами возможность вашего приглашения в команду?

    – Нет, конечно. Смысл об этом говорить? Будешь хорошо играть – будешь в сборной. Думаю, желание попробовать меня Станислав Саламович и Гинтарас оформят в виде официального вызова, если сочтут его нужным. А обсуждения перспектив здесь ни к чему. У меня отличные отношения с обоими специалистами. Я часто с ними разговариваю, мы можем встретиться, когда они приезжают. Но я ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную. А они не будут мне этого объяснять. Нужно на поле доказывать свое право быть в национальной команде. Если «Динамо» будет побеждать, а я – чаще спасать команду и реже ошибаться, вызов будет. Тем более, я хорошо знаю этого тренера вратарей, Гинтарас вместе с Черчесовым работал в нашем клубе. Это отличный специалист. Уверен, что голкиперы в сборной России будут только прогрессировать.

    Источник: Известия

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    19.10.2017 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 октября 2017, 14:26

      Надеется нужно всегда

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 12:42

      надеяться конечно всегда нужно, но вряд ли такое произойдет с учетом сколько более сильных киперов появилось.

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 11:23

      Увы... Лет 10-12 назад был стремительный взлёт, а потом что-то не так пошло...

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 11:11

      Молодец Антоха, ты хороший кипер.

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