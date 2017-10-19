Шунин все еще рассчитывает попасть в заявку сборной России

Капитан «Динамо» вратарь Антон Шунин не скрывает, что все еще рассчитывает попасть в заявку сборной России на чемпионат мира-2018. Он пообещал, что будет работать, доказывать свое право на место в ее составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на него свое внимание.

– Вы все еще рассчитываете попасть в заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года?

– Конечно, амбиции имеются. Я ни в коем случае не забыл о сборной и не отказался от борьбы за попадание в нее. Любой игрок хочет выступить на чемпионате мира, особенно если он проходит в его родной стране. Каждый футболист мечтает попасть в национальную команду, и я не исключение. Буду работать, доказывать свое право на место в ее составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание. До последнего момента не сдамся.

– Станислав Черчесов и Гинтарас Стауче после своего прихода в сборную России не обсуждали с вами возможность вашего приглашения в команду?

– Нет, конечно. Смысл об этом говорить? Будешь хорошо играть – будешь в сборной. Думаю, желание попробовать меня Станислав Саламович и Гинтарас оформят в виде официального вызова, если сочтут его нужным. А обсуждения перспектив здесь ни к чему. У меня отличные отношения с обоими специалистами. Я часто с ними разговариваю, мы можем встретиться, когда они приезжают. Но я ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную. А они не будут мне этого объяснять. Нужно на поле доказывать свое право быть в национальной команде. Если «Динамо» будет побеждать, а я – чаще спасать команду и реже ошибаться, вызов будет. Тем более, я хорошо знаю этого тренера вратарей, Гинтарас вместе с Черчесовым работал в нашем клубе. Это отличный специалист. Уверен, что голкиперы в сборной России будут только прогрессировать.