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    Мюллер: «Бавария» была мотивирована после победы над «Фрайбургом»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметил после встречи с «Селтиком» в рамках Лиги чемпионов, что его команда смогла реализовать задуманный план.

    «План на игру удался, мы были мотивированы после победы над «Фрайбургом» и хотели на этой волне взять очередные три очка дома на переполненном стадионе. Поэтому мы начали очень мощно и сразу же попробовали использовать пространство, которое нам дал соперник.

    Было заметно, что мы постоянно атаковали, хотя нужно было бы создавать больше голевых моментов», – считает Мюллер.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.10.2017 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 октября 2017, 10:08

      Результат хороший, радует. Да, было много мелких ошибок и неточностей, над исправлением которых команде ещё предстоит работать. Но! И это самое главное - был тот баварский огонёк, был азарт и борьба до финального свистка, за что всегда любили "баварскую машину"! Значит, герр Хайнкес и команда на правильном пути! Так держать!

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