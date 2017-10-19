Мюллер: «Бавария» была мотивирована после победы над «Фрайбургом»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметил после встречи с «Селтиком» в рамках Лиги чемпионов, что его команда смогла реализовать задуманный план.

«План на игру удался, мы были мотивированы после победы над «Фрайбургом» и хотели на этой волне взять очередные три очка дома на переполненном стадионе. Поэтому мы начали очень мощно и сразу же попробовали использовать пространство, которое нам дал соперник.

Было заметно, что мы постоянно атаковали, хотя нужно было бы создавать больше голевых моментов», – считает Мюллер.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик» закончился со счетом 3:0.