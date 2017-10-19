Алексей Березуцкий считает, что с такой игрой, как в матче с «Базелем», ЦСКА может не думать о выходе из группы ЛЧ

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский клуб проиграл «Базелю» (0:2).

После данного поражения красно-синие занимают третье место в группе С, имея в активе три очка.

«Наверное, главная причина поражения не в том, что не было ударов в створ. Можно сказать, что первый тайм мы совсем провалили, у нас и впереди ничего не получалось, и мяч не держался. Во втором тайме играли уже немного авантюрно, поскольку все равно проигрывали. Появились какие-то подходы, удары, но забить не удалось.

Будем надеяться, что исправим положение в ответной игре. Шансы у нас есть, ничего не потеряно. Но если будем играть так же, конечно, ни о каком выходе в Европу думать нечего», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?