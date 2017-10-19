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    Алексей Березуцкий считает, что с такой игрой, как в матче с «Базелем», ЦСКА может не думать о выходе из группы ЛЧ

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский клуб проиграл «Базелю» (0:2).

    После данного поражения красно-синие занимают третье место в группе С, имея в активе три очка.

    «Наверное, главная причина поражения не в том, что не было ударов в створ. Можно сказать, что первый тайм мы совсем провалили, у нас и впереди ничего не получалось, и мяч не держался. Во втором тайме играли уже немного авантюрно, поскольку все равно проигрывали. Появились какие-то подходы, удары, но забить не удалось.

    Будем надеяться, что исправим положение в ответной игре. Шансы у нас есть, ничего не потеряно. Но если будем играть так же, конечно, ни о каком выходе в Европу думать нечего», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 00:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 19 октября 2017, 08:25

      Одно радует-Алексей был хорош. Только раз махнул мимо мяча.И с десяток раз, всего лишь,не успел вернуться в оборону.

      0
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 19 октября 2017, 07:14

      Леша вам пора забыть на время Европу,и нехуй жопу рвать в чемпе,лучше дайте другим командам выступить в Европе. Почувствуют что это такое и наш чемп станет интересней

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      Рейтинг: +6913

      батог 19 октября 2017, 05:57

      Прав!!!

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      Рейтинг: +759

      sevsor 19 октября 2017, 00:50

      Мудрый парень оказывается А.Березуцкий:..."с такой игрой, как в матче с «Базелем», ЦСКА может не думать о выходе"...сделал-таки правильные выводы после скрупулёзного анализа...а мы это поняли после первых же минут "игры", если позорище можно так назвать))

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 00:21

      К сожалению, ничего не исправите... Такие дела за короткий срок не делаются... Вы в чемпе не сильно шустро ворочаетесь, потому и в ЛЧ не получается включится... Уделали вас по всем статьям и никаких шансов... Оберлин защитников загоняет, как зайцев в поле... Готовьтесь...

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