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    Симонян: «Теперь Мельгарехо – «скорая помощь» для «Спартака»

    Первый вице-президент Российского футбольного союза и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1.

    «Многие прогнозы перед игрой были не в пользу «Спартака», поэтому москвичи проявили кроме характера еще и мастерство.
    Мельгарехо теперь «скорая помощь» для «Спартака». Исполнение как в Грозном, так и вчера было просто блестящее.

    После такой победы нужно опасаться одного – эйфории. В чемпионате России тоже важные игры. Кроме того не стоит забывать про ответную игру против «Севильи». Испанцы приложат нечеловеческие усилия, чтобы реабилитировать себя в глазах болельщиков», — сказал Симонян.

    «Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 14:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 21:41

      Мельгарехо – «скорая помощь» для «Спартака», а Симонян - постоянная.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 18:23

      надеюсь так и продолжит, может потом не только на замену выходить будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 октября 2017, 17:54

      Да! Что то начало у парня получаться. А я, грешным делом рьяно выступал что бы избавиться от него!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 14:40

      Полностью согласен.

      2
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