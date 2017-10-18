Симонян: «Теперь Мельгарехо – «скорая помощь» для «Спартака»

Первый вице-президент Российского футбольного союза и бывший игрок «Спартака» Никита Симонян прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1.

«Многие прогнозы перед игрой были не в пользу «Спартака», поэтому москвичи проявили кроме характера еще и мастерство.

Мельгарехо теперь «скорая помощь» для «Спартака». Исполнение как в Грозном, так и вчера было просто блестящее.

После такой победы нужно опасаться одного – эйфории. В чемпионате России тоже важные игры. Кроме того не стоит забывать про ответную игру против «Севильи». Испанцы приложат нечеловеческие усилия, чтобы реабилитировать себя в глазах болельщиков», — сказал Симонян.

«Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.