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    Червиченко: «Давайте радоваться сегодняшней победе «Спартака», но давайте не будем бредить»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что для команды после разгрома «Севильи» в матче Лиги чемпионов будет показательна следующая игра, в которой красно-белые встретятся в чемпионате России с «Амкаром». По ее результатам будет ясно, вернулся ли «Спартак» в чемпионскую гонку после провального старта сезона или нет.

    – С чем вообще можно сравнить такую игру «Спартака»? На память приходит домашняя победа над мадридским «Реалом» со счетом 2:1, когда победный мяч забил Егор Титов.

    – Тот матч был гораздо лучше, тот состав здорово показывал себя, и в соперниках был сам «Реал». Я всегда люблю смотреть следующий матч после таких феерических побед. Если в следующем матче «Спартак» подтвердит свое качество и добьется победы в чемпионате над «Амкаром», тогда можно будет говорить, что «Спартак» восстановился после неудачного начала чемпионата и реально будет пытаться бороться за что-то. Если же «Спартак» начнет возить и мучить мяч на поле, тогда надо будет говорить, что 17 октября просто звезды так красиво сошлись.

    – Такая победа может раскрепостить футболистов Карреры и заставить их поверить в то, что они еще не выбыли из чемпионской гонки?

    – Психология – штука опасная. Знаете, она может их до такой степени раскрепостить, что на игру с «Амкаром» спартаковцы выйдут так, как сегодня вышла на поле «Севилья». Тогда могут получить от своей важности никак не меньше.

    – Теперь «Спартак» идет вровень с «Ливерпулем» – по 5 очков, а у «Севильи» – 4. Может, теперь уже российский клуб имеет поул-позишн в борьбе за первые два места в группе?

    – Я вам скажу так: давайте радоваться сегодняшней победе, но давайте не будем бредить.

    – Наши клубы продолжают погоню за Францией в борьбе за 5-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Догонят?

    – Думаю, вряд ли. Ведь у Франции есть ПСЖ, который способен дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Вы представляете, сколько они очков наберут по пути? В то же время «Монако» идет на последнем месте в своей группе, набрав всего одно очко, так что проблемы у Франции могут быть. Такой результат монегасков – это, конечно, странно. Если же «Монако» пробьется в плей-офф Лиги Европы, то я не исключаю, что этот клуб будет готов бороться за победу в этом турнире. Команда там очень сильная, одно очко после трех матчей у меня вызывает удивление. На мой взгляд, это одна из лучших команд в Европе. Но так бывает, кому-то фартит, а кому-то наоборот. Сегодня мы видели запредельный фарт «Спартака», все залетело. Бог был на нашей стороне, он сегодня надел красно-белую футболку.

    – А вот «Порту» проиграл «Лейпцигу», подсобив нашим клубам сохранить шестую рейтинговую позицию.

    – У нас есть шанс побороться с Португалией за то, чтобы оставаться шестыми. «Порту» – именитая команда, я считаю, что по уровню они на сегодняшний день с «Зенитом» на равных. Вот как раз португальцев, считаю, мы способны удержать на дистанции в таблице коэффициентов УЕФА.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.10.2017 10:16
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 20 октября 2017, 19:18

      от него позитива никто и не ждал - проиграли,выиграли - всё едино...

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 октября 2017, 16:56

      - Чер., не надо бредить!, а Спартаку надо всё забыть(пусть история помнит) , и готовиться к Амкару...и очень серьёзно!, будем надеяться на положительный результат!, и ВСЕХ с КРАСНО-БЕЛОЙ ПОБЕДОЙ!...Великолепный матч!

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 октября 2017, 16:12

      Червяк, ты последний, кто радуется. Даже мы, адекватные кони радуемся, что наш российский клуб показал блестящую игру, а ты, гнида нет.

      7
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      Рейтинг: +88

      Vara81 18 октября 2017, 13:57

      Вам бы собой заняться батенька !!! Суставы не болят под таким весом дерьма ?

      4
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 18 октября 2017, 12:23

      как же этот червь заколебал, зачем у него вообще брать интервью, ведь несет постоянно чушь.....!!!

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 18 октября 2017, 11:44

      Какие олени до сих пор берут у тебя интервью?

      5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Jack24 18 октября 2017, 11:57

      Источник: «Спорт уик-энд»

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Jack24 18 октября 2017, 13:18

      Те которые наблюдают сколько раз в год срёт канадский лось))

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 11:43

      сам бред постоянно несёт он уже с амкаром настраивается как мы с ними сыграем и каков опять у спартака уровень все ему не так серит каждый божий день

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 октября 2017, 10:43

      Давайте бредить сегодня!!!! в жизни и так мало радости всех с победой

      4
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 18 октября 2017, 10:42

      Твоё мнение интересно только тебе, червяк!

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 октября 2017, 10:29

      Спартак приятно удивил...

      3
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