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  • Червиченко: «Давайте радоваться сегодняшней победе «Спартака», но давайте не будем бредить»

Червиченко: «Давайте радоваться сегодняшней победе «Спартака», но давайте не будем бредить»

18 октября 2017, 10:16
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что для команды после разгрома «Севильи» в матче Лиги чемпионов будет показательна следующая игра, в которой красно-белые встретятся в чемпионате России с «Амкаром». По ее результатам будет ясно, вернулся ли «Спартак» в чемпионскую гонку после провального старта сезона или нет.

– С чем вообще можно сравнить такую игру «Спартака»? На память приходит домашняя победа над мадридским «Реалом» со счетом 2:1, когда победный мяч забил Егор Титов.

– Тот матч был гораздо лучше, тот состав здорово показывал себя, и в соперниках был сам «Реал». Я всегда люблю смотреть следующий матч после таких феерических побед. Если в следующем матче «Спартак» подтвердит свое качество и добьется победы в чемпионате над «Амкаром», тогда можно будет говорить, что «Спартак» восстановился после неудачного начала чемпионата и реально будет пытаться бороться за что-то. Если же «Спартак» начнет возить и мучить мяч на поле, тогда надо будет говорить, что 17 октября просто звезды так красиво сошлись.

– Такая победа может раскрепостить футболистов Карреры и заставить их поверить в то, что они еще не выбыли из чемпионской гонки?

– Психология – штука опасная. Знаете, она может их до такой степени раскрепостить, что на игру с «Амкаром» спартаковцы выйдут так, как сегодня вышла на поле «Севилья». Тогда могут получить от своей важности никак не меньше.

– Теперь «Спартак» идет вровень с «Ливерпулем» – по 5 очков, а у «Севильи» – 4. Может, теперь уже российский клуб имеет поул-позишн в борьбе за первые два места в группе?

– Я вам скажу так: давайте радоваться сегодняшней победе, но давайте не будем бредить.

– Наши клубы продолжают погоню за Францией в борьбе за 5-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Догонят?

– Думаю, вряд ли. Ведь у Франции есть ПСЖ, который способен дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Вы представляете, сколько они очков наберут по пути? В то же время «Монако» идет на последнем месте в своей группе, набрав всего одно очко, так что проблемы у Франции могут быть. Такой результат монегасков – это, конечно, странно. Если же «Монако» пробьется в плей-офф Лиги Европы, то я не исключаю, что этот клуб будет готов бороться за победу в этом турнире. Команда там очень сильная, одно очко после трех матчей у меня вызывает удивление. На мой взгляд, это одна из лучших команд в Европе. Но так бывает, кому-то фартит, а кому-то наоборот. Сегодня мы видели запредельный фарт «Спартака», все залетело. Бог был на нашей стороне, он сегодня надел красно-белую футболку.

– А вот «Порту» проиграл «Лейпцигу», подсобив нашим клубам сохранить шестую рейтинговую позицию.

– У нас есть шанс побороться с Португалией за то, чтобы оставаться шестыми. «Порту» – именитая команда, я считаю, что по уровню они на сегодняшний день с «Зенитом» на равных. Вот как раз португальцев, считаю, мы способны удержать на дистанции в таблице коэффициентов УЕФА.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Амкар-Пермь Севилья Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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nik55
1508311244
когда тебе рот залепят
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nbv
1508311358
Игра с Амкаром , будет не такой красивой как с Севильей, потому что Амкар будет стоять автобусом возле своих ворот , а спартак будет вскрывать эту оборону. Игра будет Тяжелой , но главное что бы победили
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Grom1987
1508312578
Твоё мнение интересно только тебе, червяк!
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Отчаянный Пердун
1508312614
Давайте бредить сегодня!!!! в жизни и так мало радости всех с победой
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Полная Канистра
1508316195
сам бред постоянно несёт он уже с амкаром настраивается как мы с ними сыграем и каков опять у спартака уровень все ему не так серит каждый божий день
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Jack24
1508316240
Какие олени до сих пор берут у тебя интервью?
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Andrering87
1508318618
как же этот червь заколебал, зачем у него вообще брать интервью, ведь несет постоянно чушь.....!!!
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Vara81
1508324249
Вам бы собой заняться батенька !!! Суставы не болят под таким весом дерьма ?
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Чикомас
1508332376
Червяк, ты последний, кто радуется. Даже мы, адекватные кони радуемся, что наш российский клуб показал блестящую игру, а ты, гнида нет.
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кеша_КБ
1508334968
- Чер., не надо бредить!, а Спартаку надо всё забыть(пусть история помнит) , и готовиться к Амкару...и очень серьёзно!, будем надеяться на положительный результат!, и ВСЕХ с КРАСНО-БЕЛОЙ ПОБЕДОЙ!...Великолепный матч!
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