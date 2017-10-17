Бернард: «Луческу не адаптируется к футбольному сегодня. Он живет игрой, которая была много лет назад»

Игрок украинского «Шахтера» Бернард в интервью Trubuna.com сравнил нынешнего тренера команды и прошлого. По мнению бразильца, работавший после Донецка в санкт-петербургском «Зените» Мирча Луческу не пытался соответствовать времени.

– В чем разница между Паулу Фонсекой и Мирчей Луческу?

– У меня было много проблем с Луческу. Поэтому, если я сейчас буду говорить хорошо о Паулу и плохо о Луческу, то это полностью отразит то, что я переживал три года с предыдущим тренером.

– Например?

– Как только мы переехали в Киев, у Луческу не было сил, а у нас — положительных результатов. Его все не устраивало. Луческу не прилагал много усилий, чтобы адаптироваться к текущему дню.

Нельзя просто жить футболом, которым ты жил много лет назад. Нужно понимать, что игра эволюционирует и становится совершенно другой. Надо смотреть не только на свою команду, но и на соперника. Что у Луческу не очень хорошо получалось.