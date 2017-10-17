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  • Бернард: «Луческу не адаптируется к футбольному сегодня. Он живет игрой, которая была много лет назад»

Бернард: «Луческу не адаптируется к футбольному сегодня. Он живет игрой, которая была много лет назад»

17 октября 2017, 22:38
6

Игрок украинского «Шахтера» Бернард в интервью Trubuna.com сравнил нынешнего тренера команды и прошлого. По мнению бразильца, работавший после Донецка в санкт-петербургском «Зените» Мирча Луческу не пытался соответствовать времени.

– В чем разница между Паулу Фонсекой и Мирчей Луческу?

– У меня было много проблем с Луческу. Поэтому, если я сейчас буду говорить хорошо о Паулу и плохо о Луческу, то это полностью отразит то, что я переживал три года с предыдущим тренером.

– Например?

– Как только мы переехали в Киев, у Луческу не было сил, а у нас — положительных результатов. Его все не устраивало. Луческу не прилагал много усилий, чтобы адаптироваться к текущему дню.

Нельзя просто жить футболом, которым ты жил много лет назад. Нужно понимать, что игра эволюционирует и становится совершенно другой. Надо смотреть не только на свою команду, но и на соперника. Что у Луческу не очень хорошо получалось.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Шахтер Зенит Бернард Луческу Мирча
Комментарии (6)
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Garrincha58
1508269906
трудно в таком почтенном возрасте соответствовать нынешним реалиям и не стоит его за это осуждать я бы посмотрел на Бернарда в 70 лет но к сожалению многие не увидят этого потому что еще ждать лет 40
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Вомбат
1508274709
То что так многословно сказал Фонсека можно сказать горазо короче: "В 72 года тренировать на высоком уровне невозможно."
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DOCTOR PENALTY
1508275931
Раньери - Лестер чемпион, Сёмин _ Локо, Динамо К, Сэр Алекс - МЮ , Луческу _ Шахтёр чемпион , Арсенал , сб Португалии........можно продолжать , а можно просто не обращать внимания....
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OfaZavr
1508317845
ну и ушел бы на покой спокойно, а он все не сдается.
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