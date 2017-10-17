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    Бернард: «Луческу не адаптируется к футбольному сегодня. Он живет игрой, которая была много лет назад»

    Игрок украинского «Шахтера» Бернард в интервью Trubuna.com сравнил нынешнего тренера команды и прошлого. По мнению бразильца, работавший после Донецка в санкт-петербургском «Зените» Мирча Луческу не пытался соответствовать времени.

    – В чем разница между Паулу Фонсекой и Мирчей Луческу?

    – У меня было много проблем с Луческу. Поэтому, если я сейчас буду говорить хорошо о Паулу и плохо о Луческу, то это полностью отразит то, что я переживал три года с предыдущим тренером.

    – Например?

    – Как только мы переехали в Киев, у Луческу не было сил, а у нас — положительных результатов. Его все не устраивало. Луческу не прилагал много усилий, чтобы адаптироваться к текущему дню.

    Нельзя просто жить футболом, которым ты жил много лет назад. Нужно понимать, что игра эволюционирует и становится совершенно другой. Надо смотреть не только на свою команду, но и на соперника. Что у Луческу не очень хорошо получалось.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 22:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:10

      ну и ушел бы на покой спокойно, а он все не сдается.

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 00:32

      Раньери - Лестер чемпион, Сёмин _ Локо, Динамо К, Сэр Алекс - МЮ , Луческу _ Шахтёр чемпион , Арсенал , сб Португалии........можно продолжать , а можно просто не обращать внимания....

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      Рейтинг: +12439

      Вомбат 18 октября 2017, 00:11

      То что так многословно сказал Фонсека можно сказать горазо короче: "В 72 года тренировать на высоком уровне невозможно."

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Вомбат 18 октября 2017, 00:23

      Немного не об этом. Там больше затронуто черта характера (или взгляд на жизнь), чем его возрастные слабости

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 17 октября 2017, 22:51

      трудно в таком почтенном возрасте соответствовать нынешним реалиям и не стоит его за это осуждать я бы посмотрел на Бернарда в 70 лет но к сожалению многие не увидят этого потому что еще ждать лет 40

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Garrincha58 18 октября 2017, 00:20

      Надо уметь уйти вовремя. может футболистам играть до 50-60? Они будут показывать унылый футбол, а мы будем уважительно терпеть? А на критикующих их будем недобро смотреть и говорить, что они не уважают пожилых людей?

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