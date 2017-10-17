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  • Вилков обслужит матч ЦСКА – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» рассудит Лапочкин

Вилков обслужит матч ЦСКА – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» рассудит Лапочкин

17 октября 2017, 15:36
5

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 14-го тура РФПЛ.

Центральный поединок между ЦСКА и «Зенитом» доверено обслуживать Михаилу Вилкову из Нижнего Новгорода. На встрече «Локомотива» и «Краснодара» будет работать петербургская судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным.

«СКА-Хабаровск» – «Уфа»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Тосно» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Спартак» – «Амкар»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Урал» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Анжи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Амкар-Пермь Локомотив Краснодар СКА-Хабаровск Уфа Тосно Ростов Рубин Динамо Урал Ахмат Анжи Арсенал Лапочкин Сергей Вилков Михаил
Комментарии (5)
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Italian_93
1508244441
Вилка победа Зенита, Лапоть победа Краснодара 100%
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GoldPlayFIFARus9
1508250062
Где опять Карасёв? Почему он не судит центральные матчи нашего чемпионата? Да и вообще практически его тут не вижу.Однако в УЕФА он постоянно судит,и даже ТОПОвые матчи. В чём проблема?
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АЛЕКС 58
1508255271
Вилок-продажная т...рь!!! К бабке не ходи,Зеню вытянут!
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Kbp. V
1508258240
Остаётся только догадываться в чьих интересах "ОБСЛУЖИТ"?? :)
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