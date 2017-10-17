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    Вилков обслужит матч ЦСКА – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» рассудит Лапочкин

    Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 14-го тура РФПЛ.

    Центральный поединок между ЦСКА и «Зенитом» доверено обслуживать Михаилу Вилкову из Нижнего Новгорода. На встрече «Локомотива» и «Краснодара» будет работать петербургская судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным.

    «СКА-Хабаровск» – «Уфа»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Тосно» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Спартак» – «Амкар»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Урал» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    ЦСКА – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Анжи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Локомотив» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    Источник: РФС

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    17.10.2017 15:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +108

      Kbp. V 17 октября 2017, 19:37

      Остаётся только догадываться в чьих интересах "ОБСЛУЖИТ"?? :)

      -1
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      Рейтинг: +2624

      АЛЕКС 58 17 октября 2017, 18:47

      Вилок-продажная т...рь!!! К бабке не ходи,Зеню вытянут!

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 17 октября 2017, 17:21

      Где опять Карасёв? Почему он не судит центральные матчи нашего чемпионата? Да и вообще практически его тут не вижу.Однако в УЕФА он постоянно судит,и даже ТОПОвые матчи. В чём проблема?

      0
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 17 октября 2017, 15:47

      Вилка победа Зенита, Лапоть победа Краснодара 100%

      0
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