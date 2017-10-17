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    Гончаренко перед матчем с «Базелем» сообщил, что Головин готов на сто процентов

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» сообщил, что полузащитник Александр Головин готов к игре на сто процентов. Также специалист не исключил, что некоторые футболисты, залечившие повреждения, могут остаться на скамейке запасных в поединке со швейцарской командой.

    – Каково состояние травмированных футболистов? И сможет ли против «Базеля» выйти на поле Василий Березуцкий?

    – Мы уже говорили о том, что к матчу с «Краснодаром» могли сыграть все, кроме Дзагоева. Также обстоят дела и к матчу с «Базелем». Но при этом не исключаю того, что тот же Вася Березуцкий или, например, Васин, Вернблум останутся на скамейке. У нас есть конкуренция – и будут играть те, кто готов максимально.

    – На сколько процентов готов Головин?

    – На 100.

    Матч ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2017 14:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 17 октября 2017, 17:55

      Да, расклад в группе для наших отличный, ЦСКА надо два раза выиграть у Базеля и второе место обеспечено, Бенфика вряд ли больше одного очка зацепит с Манчестером. Даже четыре очка с Базелем и ничья с Бенфикой дает второе место. Вперед, парни, вперед, такого давно не было, всего две победы над Базелем для весны. Одно напрягает, что Базель также рассуждает, для них тот же расклад. Я в ЦСКА и Гончаренко верю, всего две победы над Базелем... Вперед!!! и пусть в этих матчах удача в играх будет на нашей стороне!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 октября 2017, 17:33

      отличная новость!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 октября 2017, 17:08

      победы вам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      CSKA ATLETICO 17 октября 2017, 16:12

      Желаем здоровье

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 октября 2017, 15:35

      ОЧЕНЬ НУЖНА ПОБЕДА КОНЯМ!!
      ОЧЕНЬ ЖЕЛАЮ!!!

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 17 октября 2017, 15:28

      Это уже радует!

      3
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 17 октября 2017, 15:22

      ЦСКА вперед!!!

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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 17 октября 2017, 15:20

      Удачи..

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 октября 2017, 15:06

      Хорошая новость!

      4
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