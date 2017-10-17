Гончаренко перед матчем с «Базелем» сообщил, что Головин готов на сто процентов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» сообщил, что полузащитник Александр Головин готов к игре на сто процентов. Также специалист не исключил, что некоторые футболисты, залечившие повреждения, могут остаться на скамейке запасных в поединке со швейцарской командой.

– Каково состояние травмированных футболистов? И сможет ли против «Базеля» выйти на поле Василий Березуцкий?

– Мы уже говорили о том, что к матчу с «Краснодаром» могли сыграть все, кроме Дзагоева. Также обстоят дела и к матчу с «Базелем». Но при этом не исключаю того, что тот же Вася Березуцкий или, например, Васин, Вернблум останутся на скамейке. У нас есть конкуренция – и будут играть те, кто готов максимально.

– На сколько процентов готов Головин?

– На 100.

Матч ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.