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  • Гончаренко перед матчем с «Базелем» сообщил, что Головин готов на сто процентов

Гончаренко перед матчем с «Базелем» сообщил, что Головин готов на сто процентов

17 октября 2017, 14:56
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» сообщил, что полузащитник Александр Головин готов к игре на сто процентов. Также специалист не исключил, что некоторые футболисты, залечившие повреждения, могут остаться на скамейке запасных в поединке со швейцарской командой.

– Каково состояние травмированных футболистов? И сможет ли против «Базеля» выйти на поле Василий Березуцкий?

– Мы уже говорили о том, что к матчу с «Краснодаром» могли сыграть все, кроме Дзагоева. Также обстоят дела и к матчу с «Базелем». Но при этом не исключаю того, что тот же Вася Березуцкий или, например, Васин, Вернблум останутся на скамейке. У нас есть конкуренция – и будут играть те, кто готов максимально.

– На сколько процентов готов Головин?

– На 100.

Матч ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов ЦСКА Базель Березуцкий Василий Васин Виктор Вернблум Понтус Головин Александр Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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cska-62
1508241989
Хорошая новость!
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mishkahaker
1508242827
Удачи..
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CSKA №1
1508242931
ЦСКА вперед!!!
Ответить
SunRomeS
1508243310
Это уже радует!
Ответить
Parham
1508243729
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОБЕДА КОНЯМ!! ОЧЕНЬ ЖЕЛАЮ!!!
Ответить
CSKA ATLETICO
1508245978
Желаем здоровье
Ответить
Chernyi Lis
1508249334
победы вам!
Ответить
Diesel133
1508250810
отличная новость!
Ответить
rostik-100
1508252123
Да, расклад в группе для наших отличный, ЦСКА надо два раза выиграть у Базеля и второе место обеспечено, Бенфика вряд ли больше одного очка зацепит с Манчестером. Даже четыре очка с Базелем и ничья с Бенфикой дает второе место. Вперед, парни, вперед, такого давно не было, всего две победы над Базелем для весны. Одно напрягает, что Базель также рассуждает, для них тот же расклад. Я в ЦСКА и Гончаренко верю, всего две победы над Базелем... Вперед!!! и пусть в этих матчах удача в играх будет на нашей стороне!
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