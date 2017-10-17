Гончаренко перед матчем с «Базелем» сообщил, что Головин готов на сто процентов

Да, расклад в группе для наших отличный, ЦСКА надо два раза выиграть у Базеля и второе место обеспечено, Бенфика вряд ли больше одного очка зацепит с Манчестером. Даже четыре очка с Базелем и ничья с Бенфикой дает второе место. Вперед, парни, вперед, такого давно не было, всего две победы над Базелем для весны. Одно напрягает, что Базель также рассуждает, для них тот же расклад. Я в ЦСКА и Гончаренко верю, всего две победы над Базелем... Вперед!!! и пусть в этих матчах удача в играх будет на нашей стороне!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» сообщил, что полузащитник Александр Головин готов к игре на сто процентов. Также специалист не исключил, что некоторые футболисты, залечившие повреждения, могут остаться на скамейке запасных в поединке со швейцарской командой.
– Каково состояние травмированных футболистов? И сможет ли против «Базеля» выйти на поле Василий Березуцкий?
– Мы уже говорили о том, что к матчу с «Краснодаром» могли сыграть все, кроме Дзагоева. Также обстоят дела и к матчу с «Базелем». Но при этом не исключаю того, что тот же Вася Березуцкий или, например, Васин, Вернблум останутся на скамейке. У нас есть конкуренция – и будут играть те, кто готов максимально.
– На сколько процентов готов Головин?
– На 100.
Матч ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.