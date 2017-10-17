Фонсека ждет сложного матча для «Шахтера» против «Фейеноорда»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» на выезде зрители увидят открытый футбол. При этом португалец понимает, украинцам не стоит ждать легкой прогулки.

«Шахтер» ожидает сложнейший матч с чемпионом Нидерландов, сильные качества которого нам прекрасно известны. Для «Фейеноорда» эта игра может стать решающей, но мы не изменим своим принципам, постараемся играть с мячом и быть лучше соперника. Поэтому я ожидаю увидеть открытый футбол – ведь встречаются две команды, стремящиеся владеть инициативой, доминировать в игре.

Уверен, что хорошая атмосфера на стадионе всегда влияет на события на поле. Я просмотрел несколько домашних матчей «Фейеноорда» – атмосфера здесь действительно фантастическая. Нам, профессионалам, такие трибуны могут дать только положительные эмоции, а не расстраивать или мешать», – заявил Фонсека.

Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Шахтер» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.