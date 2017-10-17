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    Фонсека ждет сложного матча для «Шахтера» против «Фейеноорда»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» на выезде зрители увидят открытый футбол. При этом португалец понимает, украинцам не стоит ждать легкой прогулки.

    «Шахтер» ожидает сложнейший матч с чемпионом Нидерландов, сильные качества которого нам прекрасно известны. Для «Фейеноорда» эта игра может стать решающей, но мы не изменим своим принципам, постараемся играть с мячом и быть лучше соперника. Поэтому я ожидаю увидеть открытый футбол – ведь встречаются две команды, стремящиеся владеть инициативой, доминировать в игре.

    Уверен, что хорошая атмосфера на стадионе всегда влияет на события на поле. Я просмотрел несколько домашних матчей «Фейеноорда» – атмосфера здесь действительно фантастическая. Нам, профессионалам, такие трибуны могут дать только положительные эмоции, а не расстраивать или мешать», – заявил Фонсека.

    Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Шахтер» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.10.2017 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 17 октября 2017, 12:02

      Удачи Шахтеру!!!

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      Рейтинг: +722

      Urry 17 октября 2017, 10:58

      Навалчет Шатер этому Фейенорду

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