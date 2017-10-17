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  • Зидан хочет продлить беспроигрышную домашнюю серию «Реала» в Лиге чемпионов

Зидан хочет продлить беспроигрышную домашнюю серию «Реала» в Лиге чемпионов

17 октября 2017, 07:53

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не смотря на все сложности в нынешнем сезоне, его команда продолжает побеждать. Француз верит, что «сливочные» смогут продолжить беспроигрышную домашнюю серию в Лиге чемпионов в противостоянии с «Тоттенхэмом».

«Мы хотим продлить беспроигрышную домашнюю серию в Лиге чемпионов, и каждый ради этого работает в поте лица. Мы здесь для того, чтобы добиваться новых целей. Нам будет противостоять очень хорошая команда.

С Иско все просто. Он добился существенного прогресса. Он универсален. Ему самому проще играть под нападающими, но он также может действовать и глубже в полузащите. Это очень хороший футболист, который значительно прибавил.

Рамос наш капитан, лидер на поле и вне его. У него есть все, что нужно футболисту. Он настоящий феномен, в том числе и как личность. Он благороден, если хочет что-то сказать – он скажет, и я это очень ценю. Я играл вместе с ним на протяжении года, и с тех пор он не изменился. Он по-прежнему в команде и доказывает, насколько он хорош.

Я очень рад, что Криштиану забивает в чемпионате Испании. Это настоящий профи, он всегда стремится играть еще лучше. Я отношусь к нему с большим уважением. Это настоящий пример для подражания. Он уже много забил в Лиге чемпионов, и мы хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно и забивал дальше.

Впереди много матчей. У нас в строй вернулись несколько игроков, один-два еще не в деле, но и они скоро будут с нами, и тогда мы вернемся к нормальным условиям. В этом сезоне у нас будут сложные моменты, но мы побеждаем, прогрессируем, и это хороший знак для нас.

Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Сейчас нам предстоит пройти два сложных теста – два матча с «Тоттенхэмом». Это будут своеобразные финалы, так как у команд равное количество очков. Думаю, завтрашний матч понравится всем, кто любит футбол. Надеюсь, мы выиграем.

Я не хочу давать себе оценку. Я просто счастлив. Я всегда мечтал играть именно в Испании. Сейчас я работаю в лучшем клубе в мире и очень хочу трудиться здесь и дальше. Надеюсь, проведу здесь хотя бы еще десяток матчей.

Уго Льорис делает все для того, чтобы «Тоттенхэм» побеждал. В этом клубе он добился значительного прогресса, и играет важную роль в команде. Но «шпоры» сильны командой. Она очень сильна, сильно прибавила за последний год. Чувствуется работа, проделанная тренером.

Не знаю, какое будущее уготовано Гарри Кейну, но могу говорить о нем в настоящем времени. Это ключевой игрок «Тоттенхэма». Он хорош во всех компонентах игры, много забивает. Это не статичный игрок, он постоянно ищет свободное пространство и быстро перемещается. Совершенный футболист», – сказал Зидан.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени. Мадридский клуб делит со «шпорами» лидерство в группе H.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Тоттенхэм Рамос Серхио Роналду Криштиану Льорис Уго Иско Кейн Гарри Зидан Зинедин
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