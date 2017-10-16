Примера. «Сельта» и «Лас-Пальмас» забили семь голов, Аспас оформил хет-трик

«Сельта» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 5:2. На счету гостей хет-трик Яго Аспаса, Эмре Мор и Пабло Эрнандес забили по одному голу. За хозяев отличились Витоло и Лоик Реми. На 52-й минуте игрок гостей Рубен Бланко получил прямую красную карточку.

Команда из Виго набрала 11 баллов и поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» с шестью баллами сохранил 18-ю позицию.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Лас-Пальмас – Сельта – 2:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Мор, 16; 0:2 – Аспас, 20; 0:3 – Аспас, 49; 0:4 – Эрнандес, 71; 0:5 – Аспас, 76; 1:5 – Витоло, 90; 2:5 – Реми, 90+3.

Удаления: нет – Бланко, 52.

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