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  • Каррера: «Всем клубам в РФПЛ тяжело соответствовать «Зениту» в финансовом плане»

Каррера: «Всем клубам в РФПЛ тяжело соответствовать «Зениту» в финансовом плане»

16 октября 2017, 18:54
32

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что «Зенит» является самым богатым клубом в РФПЛ. По его словам, всем остальным тяжело конкурировать с петербуржцами в финансовом плане.

«Я знаю, что есть правила финансового фэйр-плей, но «Зенит» все же подписал целую новую команду. Тем не менее, кажется, у них все хорошо, так как в последние годы петербургский клуб продал довольно много игроков. Я не слишком сильно углублялся в эту тему, просто знаю, что любому клубу в России тяжело соответствовать «Зениту» в финансовом плане.

Что касается «Спартака», то мы принимаем участие в трех турнирах – РФПЛ, Кубке России и Лиге чемпионов. Поэтому чтобы извлечь максимум из того, что мы имеем, постараемся продолжать двигаться, совершенствоваться и побеждать», – сказал Каррера.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (32)
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insider_retro
1508170072
В следующем сезоне Зенит уже столько не купит, если, конечно опять не продаст на приличную сумму... Не каждый год продажи уровня Халк-Витсель... В финансовом плане тяжело (невозможно) конкурировать, а вот в спортивном, можно попробовать!!..))
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Томь вперёд
1508171058
Нет ничего невозможного, Массимо, и ты в прошлом сезоне это уже доказал!
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Marat...za...CSKA
1508171204
Делай свою работу, а не считай чужие деньги...
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vaenruk
1508171788
Ну да.у лукойла то денег нет совсем
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OfaZavr
1508172212
не обязательно им в финансовом плане соответствовать чтобы их обыгрывать что и доказал вчера Арсенал.
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marslond
1508172515
Не знаю почему, но у меня предчувствие, что завтра Спартак выиграет, ну или точно не проиграет... вообщем, удачи нашим клубам в еврокубках.
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edw7777
1508173966
Еще один нытик. В отличие от Спартака Зенит - клуб рентабельный.
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slavа0508
1508174984
Ну Зенит по сути Путинская команда,,,денег получают сколько хотят,даже удивляюсь почему они чемп не выигрывают 10 подрят,состав то у них на порядок сильней и ЦСКА и Спартака а про других и говорить нечего
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Zubo
1508186540
А во Франции никто не может соперничать с ПСЖ, в Испании с Реалом, и т.д. Что теперь всё отнять и поделить ? Что толку говорить об этом ?
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ilichkadr
1508225352
Ещё один счетовод чужих денег появился. Не удивил, мясные всегда чужие бабки в чужих карманах считают.
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