Каррера: «Всем клубам в РФПЛ тяжело соответствовать «Зениту» в финансовом плане»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что «Зенит» является самым богатым клубом в РФПЛ. По его словам, всем остальным тяжело конкурировать с петербуржцами в финансовом плане.

«Я знаю, что есть правила финансового фэйр-плей, но «Зенит» все же подписал целую новую команду. Тем не менее, кажется, у них все хорошо, так как в последние годы петербургский клуб продал довольно много игроков. Я не слишком сильно углублялся в эту тему, просто знаю, что любому клубу в России тяжело соответствовать «Зениту» в финансовом плане.

Что касается «Спартака», то мы принимаем участие в трех турнирах – РФПЛ, Кубке России и Лиге чемпионов. Поэтому чтобы извлечь максимум из того, что мы имеем, постараемся продолжать двигаться, совершенствоваться и побеждать», – сказал Каррера.