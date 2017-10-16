Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррера: «Всем клубам в РФПЛ тяжело соответствовать «Зениту» в финансовом плане»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что «Зенит» является самым богатым клубом в РФПЛ. По его словам, всем остальным тяжело конкурировать с петербуржцами в финансовом плане.

    «Я знаю, что есть правила финансового фэйр-плей, но «Зенит» все же подписал целую новую команду. Тем не менее, кажется, у них все хорошо, так как в последние годы петербургский клуб продал довольно много игроков. Я не слишком сильно углублялся в эту тему, просто знаю, что любому клубу в России тяжело соответствовать «Зениту» в финансовом плане.

    Что касается «Спартака», то мы принимаем участие в трех турнирах – РФПЛ, Кубке России и Лиге чемпионов. Поэтому чтобы извлечь максимум из того, что мы имеем, постараемся продолжать двигаться, совершенствоваться и побеждать», – сказал Каррера.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 18:54
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18227

      ilichkadr 17 октября 2017, 10:29

      Ещё один счетовод чужих денег появился. Не удивил, мясные всегда чужие бабки в чужих карманах считают.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz > ilichkadr 17 октября 2017, 11:21

      а что он не правильно сказал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18227

      ilichkadr > Боцман59rus 17 октября 2017, 16:58

      Кто и о чем его спросил? Знает ли он правила финансового фэйр-плей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 октября 2017, 23:42

      А во Франции никто не может соперничать с ПСЖ, в Испании с Реалом, и т.д. Что теперь всё отнять и поделить ? Что толку говорить об этом ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz > Zubo 17 октября 2017, 11:25

      он что предлагал разделить что ли - чего клоуничать та - он сказал что российским командам тягаться с Зенитом тяжело - и на самом деле посмотри состав Зенита что могут предоставить другие --так в Исаний и борются только две команды - а по твоему будет вообще один Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 октября 2017, 22:48

      Лукойл беднее Газпрома, это не мешает им получать бабла большеичем остальные... ну да ваш мешок с деньгами поменьше чем у зеньки но больше чем у всех остальных!!! А ноет Максимка потому что дела у него не так гладки, а крайнего найти то надо вот Максимка и ищет.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Dellleone 17 октября 2017, 00:10

      Есть одна, маааленькая разница: Газпром - госкомпания, а Лукойл - частная.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Leon_ARS 17 октября 2017, 14:21

      Согласен. Но это только номинально по сути и та и друная компания работают на группу лица а лозунг типа " Национальное достояние" для лохов. Тем немение у Спартака 2-ой бюджет в РФПЛ. Жаловаться грех.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 16 октября 2017, 21:17

      Арсенал доказал что не всё решают большие деньги.И именно за такие моменты мы любим футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      truded 16 октября 2017, 20:57

      размер трико стал маловат..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26817

      slavutiq70 16 октября 2017, 20:29

      Ну Зенит по сути Путинская команда,,,денег получают сколько хотят,даже удивляюсь почему они чемп не выигрывают 10 подрят,состав то у них на порядок сильней и ЦСКА и Спартака а про других и говорить нечего

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26817

      slavutiq70 > Боцман59rus 16 октября 2017, 21:24

      Простой вопрос ты сам то хоть иногда мяч гонял????????

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > soccerfanivan 16 октября 2017, 23:49

      А я думал , когда этот либертроль вылезет и что нибудь вякнет про тиранию и путинский "режим", что-то его не видно ... Люблю смотреть как либеральная змея шипит в тупой ненависти как гадюка в мешке змеелова !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 октября 2017, 20:17

      вот и про сокровенное заговорил....

      Знаете,каким он парнем был?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1102

      edw7777 16 октября 2017, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еще один нытик. В отличие от Спартака Зенит - клуб рентабельный.

      -13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Боцман59rus 16 октября 2017, 23:51

      Факты можно пожалуйста, я послушать готов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 20:01

      Не тяжело, а невозможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 19:53

      И в этом он увы, но прав.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11