Италия, Хорватия, Швейцария и Дания попали в число сеяных при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2018

Согласно последнему обновлению рейтингу ФИФА, сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании стали сеяными командами в стыковых матчах отборочного раунда к чемпионату мира-2018. В число несеяных соответственно попали Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция.

Жеребьевка стыковых игр состоится во вторник, 17 октября, в Цюрихе и начнется в 15:00 по московскому времени.

Первые поединки запланированы на 9-11 ноября, ответные – на 12-14 ноября.