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    Италия, Хорватия, Швейцария и Дания попали в число сеяных при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2018

    Согласно последнему обновлению рейтингу ФИФА, сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании стали сеяными командами в стыковых матчах отборочного раунда к чемпионату мира-2018. В число несеяных соответственно попали Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция.

    Жеребьевка стыковых игр состоится во вторник, 17 октября, в Цюрихе и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Первые поединки запланированы на 9-11 ноября, ответные – на 12-14 ноября.

    Источник: ФИФА

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    16.10.2017 12:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 17 октября 2017, 00:13

      Швейцы-Греки
      Италы-Ирланды
      Хорваты-Сев.Иры
      Даны-Шведы...

      0
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      Рейтинг: +3815

      lordmrv 16 октября 2017, 19:27

      Ну что прогноз?
      Швейцария - Швеция
      Италия - Греция
      Хорватия - Ирландия
      Дания - сев. Ирландия.
      Парни, ни кого обидеть не хотел)))) ИМХО

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 16 октября 2017, 16:02

      Что это значит?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 октября 2017, 14:06

      в любом случае нас ждут интересные матчи!))

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Diesel133 17 октября 2017, 07:32

      только италия точно пройдет

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 16 октября 2017, 13:27

      Шведы в играх с сильными соперниками не впечатлили. Греки могут удивить если попадут не на Италию. А Ирландцы бойцы. Ждем интереснейшие матчи в стыках))

      2
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 16 октября 2017, 13:12

      Я бы посмотрел как скандинавы рубятся

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 16 октября 2017, 13:06

      Из слабой корзины наиболее опасны ирландцы, имхо

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 16 октября 2017, 13:00

      Вот итальянцы вышли на шведов,
      Говорливый Ибрагимович одержит победу?

      -2
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