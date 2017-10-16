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  • Италия, Хорватия, Швейцария и Дания попали в число сеяных при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2018

Италия, Хорватия, Швейцария и Дания попали в число сеяных при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2018

16 октября 2017, 12:50
9

Согласно последнему обновлению рейтингу ФИФА, сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании стали сеяными командами в стыковых матчах отборочного раунда к чемпионату мира-2018. В число несеяных соответственно попали Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция.

Жеребьевка стыковых игр состоится во вторник, 17 октября, в Цюрихе и начнется в 15:00 по московскому времени.

Первые поединки запланированы на 9-11 ноября, ответные – на 12-14 ноября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Хорватия Швейцария Дания Северная Ирландия Ирландия Швеция Греция
Комментарии (9)
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subbotaspartak
1508148035
Вот итальянцы вышли на шведов, Говорливый Ибрагимович одержит победу?
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Стаz
1508148390
Из слабой корзины наиболее опасны ирландцы, имхо
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ГераХэвиЛОКО
1508148743
Я бы посмотрел как скандинавы рубятся
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Jenea83
1508149651
Шведы в играх с сильными соперниками не впечатлили. Греки могут удивить если попадут не на Италию. А Ирландцы бойцы. Ждем интереснейшие матчи в стыках))
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Diesel133
1508151974
в любом случае нас ждут интересные матчи!))
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El_Chori
1508158930
Что это значит?
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lordmrv
1508171277
Ну что прогноз? Швейцария - Швеция Италия - Греция Хорватия - Ирландия Дания - сев. Ирландия. Парни, ни кого обидеть не хотел)))) ИМХО
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GoLenaStop
1508188407
Швейцы-Греки Италы-Ирланды Хорваты-Сев.Иры Даны-Шведы...
Ответить
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