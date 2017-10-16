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  • Бушманов: «В матче с «Севильей» «Спартак» может не только добыть ничью, но и выиграть»

Бушманов: «В матче с «Севильей» «Спартак» может не только добыть ничью, но и выиграть»

16 октября 2017, 12:07
16

Экс– защитник «Спартака», а ныне старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что красно-белым по силам обыграть «Севилью» в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. По словам специалиста, победы в двух последних турах РФПЛ придадут москвичам уверенности перед матчем с испанской командой.

«Думаю, что у красно-белых есть шансы не только добыть ничью, но и выиграть эту встречу. Конечно, соперник очень серьезный, но и «Ливерпуль» был таким же. Понятно, что у «Ливерпуля» было игровое преимущество, но в итоге результат встречи с ним оказался положительным. Мне кажется, что «Спартак» преодолевает тот кризис и спад, который был у команды в начале сезона. В последних матчах видно, что красно-белые выходят из того состояния и начинают быть похожими на себя образца прошлого сезона.

Насколько важны психологически две победы «Спартака» в РФПЛ, одержанные перед встречей с «Севильей»? Не секрет, что победы всегда добавляют уверенности. Команда уже с другим настроением будет работать и готовиться к матчу Лиги чемпионов.

«Севилья» на протяжении нескольких лет стабильно играет в еврокубках и своем чемпионате. Она выигрывала Лигу Европы. Это сильная команда, но и «Спартак» не случайно стал чемпионом. Сейчас он достаточно силен.

Думаю, что пауза на игры сборной пошла «Спартаку» на пользу. Промес не уезжал в национальную команду из-за травмы, он подлечился и это дало возможность «Спартаку» готовиться в более-менее полном составе. В матче с «Ахматом» москвичи уже выглядели достаточно неплохо. В том числе и отдохнувшие Глушаков и Промес.

Что вызывает наибольшую тревогу перед матчем с «Севильей»? Сможет ли «Спартак» сыграть в свою силу и показать свою игру. Понятно, что опыта таких матчей у «Севильи» побольше, а наша команда только входит в эти игры после перерыва в выступлении в этом турнире. Психологическое состояние разное. «Спартаку» важно сыграть в свою силу дома, перед своими болельщиками», – сказал Бушманов.

Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Euro-football.ru
Лига чемпионов Спартак Севилья Бушманов Евгений
Комментарии (16)
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Popularov
1508146777
Севилья выше уровня Ахмат и играет НАМНОГО сильнее. Ахмат на фоне Спартака смотрелся, как кролик перед удавом, а с Севильей будет обратная картина. Это не Спартак сыграл хорошо. Это Ахмат сыграл просто БЕЗОБРАЗНО и безвольно!!! Севилья играет уверенно и она не намерена сдаваться сопернику ещё до игры, как сдался Ахмат, а до Ахмата сдался Урал! По игровым кондициям Севилья посильнее будет Спартака, но игра покажет, как она сможет распорядиться своим игровым потенциалом! Ливерпулю это не удалось! Имели ОГРОМНОЕ преимущество и всего лишь НИЧЬЯ! Единственное, на что может рассчитывать Спартак в этой игре, так это на ничью и то при большом НАПРЯГЕ. Но игра покажет, кто и как подготовился и сыграл. Желаем командам показать отличный футбол и не ГРУБИТЬ! Травмы никому не нужны, а соперники должны уважать друг друга. Пусть победит сильнейший! Будем всегда РАДЫ!
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DOCTOR PENALTY
1508147071
Никаких сомнений ! Спартак выиграет ! Все понимают , прежде всего Каррера , что надо костьми лечь,но выиграть. Эта игра - единственная возможность в этом году восстановить имидж клуба. Поэтому ВПЕРЁД СПАТАК !!!
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subbotaspartak
1508149384
Победа была бы хороша. Спартак - ни пуха!... Севилья - ни шиша!...
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Диктор
1508149394
Я полностью согласен с Бушмановым ,все правильно сказал.Спартак обязан побеждать дома и я всем сердцем в это верю.Вперед Спартак.
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Приус
1508153983
Спартак потому и Спартак, что если игра попрет, то ему сам черт не брат, тем более Севиьлья. Желаю, чтобы поперло.
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СШГЭС
1508154669
С испанцами у наших хорошо получается.
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Сибирь за Спартак
1508154817
Смотрел крайнюю игру Севильи, проиграли 0-1, совсем не волшебники, бодаться можно.
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Одинокий волк Маквейд
1508155431
Спартак на подъеме, выиграет 2-1.
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IVAN1975
1508156653
Эх вернуть бы то Спартак ,который обыгрывал Реал !
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OfaZavr
1508165971
только правильный настрой и 100% самоотдача. Вперед Спартак!
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