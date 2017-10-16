Бушманов: «В матче с «Севильей» «Спартак» может не только добыть ничью, но и выиграть»

Экс– защитник «Спартака», а ныне старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что красно-белым по силам обыграть «Севилью» в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. По словам специалиста, победы в двух последних турах РФПЛ придадут москвичам уверенности перед матчем с испанской командой.

«Думаю, что у красно-белых есть шансы не только добыть ничью, но и выиграть эту встречу. Конечно, соперник очень серьезный, но и «Ливерпуль» был таким же. Понятно, что у «Ливерпуля» было игровое преимущество, но в итоге результат встречи с ним оказался положительным. Мне кажется, что «Спартак» преодолевает тот кризис и спад, который был у команды в начале сезона. В последних матчах видно, что красно-белые выходят из того состояния и начинают быть похожими на себя образца прошлого сезона.

Насколько важны психологически две победы «Спартака» в РФПЛ, одержанные перед встречей с «Севильей»? Не секрет, что победы всегда добавляют уверенности. Команда уже с другим настроением будет работать и готовиться к матчу Лиги чемпионов.

«Севилья» на протяжении нескольких лет стабильно играет в еврокубках и своем чемпионате. Она выигрывала Лигу Европы. Это сильная команда, но и «Спартак» не случайно стал чемпионом. Сейчас он достаточно силен.

Думаю, что пауза на игры сборной пошла «Спартаку» на пользу. Промес не уезжал в национальную команду из-за травмы, он подлечился и это дало возможность «Спартаку» готовиться в более-менее полном составе. В матче с «Ахматом» москвичи уже выглядели достаточно неплохо. В том числе и отдохнувшие Глушаков и Промес.

Что вызывает наибольшую тревогу перед матчем с «Севильей»? Сможет ли «Спартак» сыграть в свою силу и показать свою игру. Понятно, что опыта таких матчей у «Севильи» побольше, а наша команда только входит в эти игры после перерыва в выступлении в этом турнире. Психологическое состояние разное. «Спартаку» важно сыграть в свою силу дома, перед своими болельщиками», – сказал Бушманов.

Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.