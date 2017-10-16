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    Бушманов: «В матче с «Севильей» «Спартак» может не только добыть ничью, но и выиграть»

    Экс– защитник «Спартака», а ныне старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что красно-белым по силам обыграть «Севилью» в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. По словам специалиста, победы в двух последних турах РФПЛ придадут москвичам уверенности перед матчем с испанской командой.

    «Думаю, что у красно-белых есть шансы не только добыть ничью, но и выиграть эту встречу. Конечно, соперник очень серьезный, но и «Ливерпуль» был таким же. Понятно, что у «Ливерпуля» было игровое преимущество, но в итоге результат встречи с ним оказался положительным. Мне кажется, что «Спартак» преодолевает тот кризис и спад, который был у команды в начале сезона. В последних матчах видно, что красно-белые выходят из того состояния и начинают быть похожими на себя образца прошлого сезона.

    Насколько важны психологически две победы «Спартака» в РФПЛ, одержанные перед встречей с «Севильей»? Не секрет, что победы всегда добавляют уверенности. Команда уже с другим настроением будет работать и готовиться к матчу Лиги чемпионов.

    «Севилья» на протяжении нескольких лет стабильно играет в еврокубках и своем чемпионате. Она выигрывала Лигу Европы. Это сильная команда, но и «Спартак» не случайно стал чемпионом. Сейчас он достаточно силен.

    Думаю, что пауза на игры сборной пошла «Спартаку» на пользу. Промес не уезжал в национальную команду из-за травмы, он подлечился и это дало возможность «Спартаку» готовиться в более-менее полном составе. В матче с «Ахматом» москвичи уже выглядели достаточно неплохо. В том числе и отдохнувшие Глушаков и Промес.

    Что вызывает наибольшую тревогу перед матчем с «Севильей»? Сможет ли «Спартак» сыграть в свою силу и показать свою игру. Понятно, что опыта таких матчей у «Севильи» побольше, а наша команда только входит в эти игры после перерыва в выступлении в этом турнире. Психологическое состояние разное. «Спартаку» важно сыграть в свою силу дома, перед своими болельщиками», – сказал Бушманов.

    Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Euro-football.ru

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    16.10.2017 12:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 17:59

      только правильный настрой и 100% самоотдача. Вперед Спартак!

      3
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      Рейтинг: +4086

      raritet 16 октября 2017, 15:25

      Севилья -это уже не разобранный Ливерпуль, с ним будет сложнее. Ничья -это уже будет неплохо для Спартака. При всем уважении к тренеру Спартака, чтобы разобрать Севилью , тут нужны мозги.

      0
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 16 октября 2017, 15:24

      Эх вернуть бы то Спартак ,который обыгрывал Реал !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 октября 2017, 15:03

      Спартак на подъеме, выиграет 2-1.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 октября 2017, 14:53

      Смотрел крайнюю игру Севильи, проиграли 0-1, совсем не волшебники, бодаться можно.

      13
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Сибирь за Спартак 16 октября 2017, 16:36

      была инфа что 2 состав играл 1 готовится со Спартаком матчи ЛЧ им важнее

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 16 октября 2017, 14:51

      С испанцами у наших хорошо получается.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 16 октября 2017, 14:39

      Спартак потому и Спартак, что если игра попрет, то ему сам черт не брат, тем более Севиьлья. Желаю, чтобы поперло.

      15
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 13:23

      Я полностью согласен с Бушмановым ,все правильно сказал.Спартак обязан побеждать дома и я всем сердцем в это верю.Вперед Спартак.

      8
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 16 октября 2017, 13:23

      Победа была бы хороша.
      Спартак - ни пуха!... Севилья - ни шиша!...

      8
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 12:44

      Никаких сомнений ! Спартак выиграет ! Все понимают , прежде всего Каррера , что надо костьми лечь,но выиграть. Эта игра - единственная возможность в этом году восстановить имидж клуба. Поэтому ВПЕРЁД СПАТАК !!!

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