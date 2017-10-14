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    Тарханов: «У «Анжи» энергозатратная игра. Возможно, им не хватило силенок»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итог победе над «Анжи» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

    «Двоякое впечатление. Первый тайм провели не совсем удачно, мяч не держался, не получалась игра. И начало второго тайма было провальным, соперник мог забить. Но потом мы переломили игру и забили два гола. У «Анжи» энергозатратная игра, они много двигались. Возможно, им не хватило силенок», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

    Клуб из Екатеринбурга занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 18:55
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