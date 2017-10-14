Тарханов: «У «Анжи» энергозатратная игра. Возможно, им не хватило силенок»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итог победе над «Анжи» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Двоякое впечатление. Первый тайм провели не совсем удачно, мяч не держался, не получалась игра. И начало второго тайма было провальным, соперник мог забить. Но потом мы переломили игру и забили два гола. У «Анжи» энергозатратная игра, они много двигались. Возможно, им не хватило силенок», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Клуб из Екатеринбурга занимает шестое место в турнирной таблице.