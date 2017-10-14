АПЛ. Аутсайдер «Кристал Пэлас» обыграл «Челси», «Манчестер Сити» забил семь голов «Стоку» и другие результаты

«Кристал Пэлас» в матче 8-го тура Премьер-лиги обыграл «Челси» со счетом 2:1. Голы на счету Йоана Кабая, Тьему Бакайоко и Вилфрида Заха. Победа над чемпионом стала для «стекольщиков» первой в текущем сезоне соревнования. Команда забила на турнире впервые за 12 часов.

«Кристал Пэлас» и «Челси» сохранили 20-е и четвертое места в турнирной таблице соответственно.

В параллельной встрече «Манчестер Сити» победил «Сток» и вышел на первую строчку.

Результаты других игр представлены ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Кристал Пэлас – Челси – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Кабай, 11; 1:1 – Бакайоко, 18; 2:1 – Заха, 45.

Бернли – Вест Хэм – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Антонио, 19; 1:1 – Вуд, 86.

Удаления: нет – Кэролл, 27.

Манчестер Сити – Сток Сити – 7:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Жезус, 17; 2:0 – Стерлинг, 19; 3:0 – Д. Силва, 27; 3:1 – Диуф, 44; 3:2 – Уокер, 47 (в свои ворота); 4:2 – Жезус, 55; 5:2 – Фернандиньо, 60; 6:2 – Сане, 62; 7:2 – Б. Силва, 79.

Суонси Сити – Хаддерсфилд Таун – 2:0

Голы: 1:0 – Абрахам, 42; 2:0 – Абрахам, 48.

Тоттенхэм – Борнмут – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эриксен, 47.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ