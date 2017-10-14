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    АПЛ. Аутсайдер «Кристал Пэлас» обыграл «Челси», «Манчестер Сити» забил семь голов «Стоку» и другие результаты

    «Кристал Пэлас» в матче 8-го тура Премьер-лиги обыграл «Челси» со счетом 2:1. Голы на счету Йоана Кабая, Тьему Бакайоко и Вилфрида Заха. Победа над чемпионом стала для «стекольщиков» первой в текущем сезоне соревнования. Команда забила на турнире впервые за 12 часов.

    «Кристал Пэлас» и «Челси» сохранили 20-е и четвертое места в турнирной таблице соответственно.

    В параллельной встрече «Манчестер Сити» победил «Сток» и вышел на первую строчку.

    Результаты других игр представлены ниже.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Кристал Пэлас – Челси – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кабай, 11; 1:1 – Бакайоко, 18; 2:1 – Заха, 45.

    Бернли – Вест Хэм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Антонио, 19; 1:1 – Вуд, 86.

    Удаления: нет – Кэролл, 27.

    Манчестер Сити – Сток Сити – 7:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Жезус, 17; 2:0 – Стерлинг, 19; 3:0 – Д. Силва, 27; 3:1 – Диуф, 44; 3:2 – Уокер, 47 (в свои ворота); 4:2 – Жезус, 55; 5:2 – Фернандиньо, 60; 6:2 – Сане, 62; 7:2 – Б. Силва, 79.

    Суонси Сити – Хаддерсфилд Таун – 2:0

    Голы: 1:0 – Абрахам, 42; 2:0 – Абрахам, 48.

    Тоттенхэм – Борнмут – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Эриксен, 47.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 18:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 октября 2017, 09:13

      вот и супер конте

      1
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 14 октября 2017, 22:42

      Это тупо недонастрой на слабого соперника. Думали на одной ноге обыграть и получили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 октября 2017, 21:35

      Кто поставил на КП - молодцы!!! Там наверно коэфицент нормальный был.

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 14 октября 2017, 21:30

      Пипец просто, Кристалл Пэлас впервые задолгое время забил вот именно в ворота Челси. Что происходит с командой Конте, непонятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 14 октября 2017, 20:31

      Всех жидов одним гуртом,мы загоним в деревянный дом!!........

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 октября 2017, 20:13

      Позорищщще Челси!!

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 октября 2017, 18:58

      Некоторые умники сравнивают Спартак с Лестером, пусть сравнивают с Челси, общего больше: чемпионы, тренеры итальянские кореша, травмы мышечные у обеих, и проигрывают хрен знает кому.

      3
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 14 октября 2017, 18:58

      Челси конечно конченные мудаки. Чтобы проиграть такому аутсайдеру, это надо очень жидко обосраться

      2
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