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  • АПЛ. Аутсайдер «Кристал Пэлас» обыграл «Челси», «Манчестер Сити» забил семь голов «Стоку» и другие результаты

АПЛ. Аутсайдер «Кристал Пэлас» обыграл «Челси», «Манчестер Сити» забил семь голов «Стоку» и другие результаты

14 октября 2017, 18:53
8

«Кристал Пэлас» в матче 8-го тура Премьер-лиги обыграл «Челси» со счетом 2:1. Голы на счету Йоана Кабая, Тьему Бакайоко и Вилфрида Заха. Победа над чемпионом стала для «стекольщиков» первой в текущем сезоне соревнования. Команда забила на турнире впервые за 12 часов.

«Кристал Пэлас» и «Челси» сохранили 20-е и четвертое места в турнирной таблице соответственно.

В параллельной встрече «Манчестер Сити» победил «Сток» и вышел на первую строчку.

Результаты других игр представлены ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Кристал Пэлас – Челси – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Кабай, 11; 1:1 – Бакайоко, 18; 2:1 – Заха, 45.

Бернли – Вест Хэм – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Антонио, 19; 1:1 – Вуд, 86.

Удаления: нет – Кэролл, 27.

Манчестер Сити – Сток Сити – 7:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Жезус, 17; 2:0 – Стерлинг, 19; 3:0 – Д. Силва, 27; 3:1 – Диуф, 44; 3:2 – Уокер, 47 (в свои ворота); 4:2 – Жезус, 55; 5:2 – Фернандиньо, 60; 6:2 – Сане, 62; 7:2 – Б. Силва, 79.

Суонси Сити – Хаддерсфилд Таун – 2:0

Голы: 1:0 – Абрахам, 42; 2:0 – Абрахам, 48.

Тоттенхэм – Борнмут – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эриксен, 47.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Челси Бернли Вест Хэм Манчестер Сити Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм Борнмут
Комментарии (8)
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Сибирь за Спартак
1507996718
Некоторые умники сравнивают Спартак с Лестером, пусть сравнивают с Челси, общего больше: чемпионы, тренеры итальянские кореша, травмы мышечные у обеих, и проигрывают хрен знает кому.
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BRO_football
1507996718
Челси конечно конченные мудаки. Чтобы проиграть такому аутсайдеру, это надо очень жидко обосраться
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Таганский
1508001181
Позорищщще Челси!!
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Portoz
1508002302
Всех жидов одним гуртом,мы загоним в деревянный дом!!........
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CskaMoscovv
1508005848
Пипец просто, Кристалл Пэлас впервые задолгое время забил вот именно в ворота Челси. Что происходит с командой Конте, непонятно.
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Dellleone
1508006127
Кто поставил на КП - молодцы!!! Там наверно коэфицент нормальный был.
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Silver 76
1508010131
Это тупо недонастрой на слабого соперника. Думали на одной ноге обыграть и получили.
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овертайм
1508048000
вот и супер конте
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