Харт отдал голевую передачу в матче против «Бернли»

«Бернли» в матче 8-го тура принимает «Вест Хэм Юнайтед».

Гости открыли счет на 19-й минуте. После заброса вратарем Джо Харта в направлении Майкла Антонио нападающий вышел один на один с Ником Попом и поразил его ворота.

30-летний Харт стал первым голкипером АПЛ за 10 месяцев, отдавшим голевую передачу. Прежде действующим автором достижения был Хоель Роблес из «Эвертона», ассистировавший Кевину Миральясу в матче против «Лестера» (2:0; 18 тур АПЛ-2016/17).

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