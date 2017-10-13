Депутат Госдумы: «Требования США наказать россиян за допинг связаны с непопаданием сборной на ЧМ-2018»

Член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление НОК США о том, что российский футболистов надо наказать за применение допинга в соответствии с докладом Ричарда Макларена.

«Хотел бы напомнить, что отчет Макларена вызывает довольно много вопросов о качестве предоставленных свидетельств. Уже не один раз суды признавали их несостоятельными и недостаточными. Поэтому требовать наказать Россию на базе сомнительного отчета, мягко говоря, несерьезно.

Я уверен, что все эти очередные всплески эмоций с их стороны связаны в первую очередь с непопаданием сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу. Они же, как я думаю, планировали «игнорировать» наш чемпионат. А тут упустили такой шанс.

Хочу посоветовать нашим западным коллегам меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды, а внутри своей страны разобраться с ситуацией, почему их национальная сборная не смогла пройти отбор на чемпионат», – сказал 48-летний Свищев.

Напомним, звездно-полосатые заняли пятое место из шести в отборочном турнире Северной Америки.