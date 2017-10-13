Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Депутат Госдумы: «Требования США наказать россиян за допинг связаны с непопаданием сборной на ЧМ-2018»

    Член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление НОК США о том, что российский футболистов надо наказать за применение допинга в соответствии с докладом Ричарда Макларена.

    «Хотел бы напомнить, что отчет Макларена вызывает довольно много вопросов о качестве предоставленных свидетельств. Уже не один раз суды признавали их несостоятельными и недостаточными. Поэтому требовать наказать Россию на базе сомнительного отчета, мягко говоря, несерьезно.

    Я уверен, что все эти очередные всплески эмоций с их стороны связаны в первую очередь с непопаданием сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу. Они же, как я думаю, планировали «игнорировать» наш чемпионат. А тут упустили такой шанс.

    Хочу посоветовать нашим западным коллегам меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды, а внутри своей страны разобраться с ситуацией, почему их национальная сборная не смогла пройти отбор на чемпионат», – сказал 48-летний Свищев.

    Напомним, звездно-полосатые заняли пятое место из шести в отборочном турнире Северной Америки.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2017 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 октября 2017, 13:04

      Требования США наказать россиян за допинг связаны с тем, что не ту страну назвали Гондурасом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 14 октября 2017, 03:31

      Угомонитесь Янки,как же они зае...., уже всех нытики !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 октября 2017, 20:40

      Не знаю, как связать наш допинг с непопаданием США на чемпионат мира. По- моему, это полный бред. О допинге говорят достаточно долго, а США не попали на чемпионат пару-тройку дней назад, причём по результату одной игры.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 13 октября 2017, 20:35

      Депутат государственной думы :Спорт вне политики?? Не, не слышал!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 13 октября 2017, 20:29

      Депутатам надо не комментировать, а выработать жёсткую позицию, задекларировать её, сделать официальное межфракционное заявление ГД, в котором пояснить позицию государства и наши встречные претензии к американской стороне!!!!!
      Но очко играет депутатское...)) Ведь в США и Еуропе у многих депов дети учатся, бизнес процветает... Кто ж на хозяев тявкать будет?...)) Вот и свистят возбуждённо в одиночку, укрепляя личные рейтинги... Борцы хреновы...

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > insider_retro 13 октября 2017, 20:36

      Их хозяин в кремле сидит, это они так перед ним "хвостом виляют". А бабосы и семьи, да в США и Европе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 октября 2017, 20:28

      И при чем здесь наши футболисты, это что, они преградили сборной США дорогу на ЧМ?.За...ли эти жополизы в думе, занялись бы прямым своим делом.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11