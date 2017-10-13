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  • Депутат Госдумы: «Требования США наказать россиян за допинг связаны с непопаданием сборной на ЧМ-2018»

Депутат Госдумы: «Требования США наказать россиян за допинг связаны с непопаданием сборной на ЧМ-2018»

13 октября 2017, 20:15
8

Член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление НОК США о том, что российский футболистов надо наказать за применение допинга в соответствии с докладом Ричарда Макларена.

«Хотел бы напомнить, что отчет Макларена вызывает довольно много вопросов о качестве предоставленных свидетельств. Уже не один раз суды признавали их несостоятельными и недостаточными. Поэтому требовать наказать Россию на базе сомнительного отчета, мягко говоря, несерьезно.

Я уверен, что все эти очередные всплески эмоций с их стороны связаны в первую очередь с непопаданием сборной США на предстоящий чемпионат мира по футболу. Они же, как я думаю, планировали «игнорировать» наш чемпионат. А тут упустили такой шанс.

Хочу посоветовать нашим западным коллегам меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды, а внутри своей страны разобраться с ситуацией, почему их национальная сборная не смогла пройти отбор на чемпионат», – сказал 48-летний Свищев.

Напомним, звездно-полосатые заняли пятое место из шести в отборочном турнире Северной Америки.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия США
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kykyi
1507915710
И при чем здесь наши футболисты, это что, они преградили сборной США дорогу на ЧМ?.За...ли эти жополизы в думе, занялись бы прямым своим делом.
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insider_retro
1507915768
Депутатам надо не комментировать, а выработать жёсткую позицию, задекларировать её, сделать официальное межфракционное заявление ГД, в котором пояснить позицию государства и наши встречные претензии к американской стороне!!!!! Но очко играет депутатское...)) Ведь в США и Еуропе у многих депов дети учатся, бизнес процветает... Кто ж на хозяев тявкать будет?...)) Вот и свистят возбуждённо в одиночку, укрепляя личные рейтинги... Борцы хреновы...
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Alex ostrov
1507916129
Депутат государственной думы :Спорт вне политики?? Не, не слышал!!!!
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multiscan
1507916430
Не знаю, как связать наш допинг с непопаданием США на чемпионат мира. По- моему, это полный бред. О допинге говорят достаточно долго, а США не попали на чемпионат пару-тройку дней назад, причём по результату одной игры.
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Mihei888
1507941110
Угомонитесь Янки,как же они зае...., уже всех нытики !
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Decorhome
1508493847
Требования США наказать россиян за допинг связаны с тем, что не ту страну назвали Гондурасом
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