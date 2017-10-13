«Ростов» устроит флешмоб в честь Юсупова

Флешмоб флешмобом, но Рубин "наказывать" надо! Удачи, мужики!
«Ростов» призвал болельщиков поддержать полузащитника Артура Юсупова перед матчем 13-го тура чемпионата России с «Рубином».
Напомним, что 28-летний хавбек выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.
«Уважаемые болельщики, предлагаем вам поддержать игрока нашего клуба и принять участие в массовом флешмобе перед началом матча «Ростов» — «Рубин». Акция состоится в рамках программы «Разогрев».
Ждем всех 15 октября на площадке перед Южной трибуной. Начало акции — в 15:30. Для участия вам понадобится главный атрибут болельщика – шарф любимой команды! Ждем вас на флешмобе!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.