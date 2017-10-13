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    «Ростов» устроит флешмоб в честь Юсупова

    «Ростов» призвал болельщиков поддержать полузащитника Артура Юсупова перед матчем 13-го тура чемпионата России с «Рубином».

    Напомним, что 28-летний хавбек выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.

    «Уважаемые болельщики, предлагаем вам поддержать игрока нашего клуба и принять участие в массовом флешмобе перед началом матча «Ростов» — «Рубин». Акция состоится в рамках программы «Разогрев».

    Ждем всех 15 октября на площадке перед Южной трибуной. Начало акции — в 15:30. Для участия вам понадобится главный атрибут болельщика – шарф любимой команды! Ждем вас на флешмобе!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    Источник: ФК «Ростов»

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    13.10.2017 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 октября 2017, 23:06

      Флешмоб флешмобом, но Рубин "наказывать" надо! Удачи, мужики!

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