«Ростов» устроит флешмоб в честь Юсупова

«Ростов» призвал болельщиков поддержать полузащитника Артура Юсупова перед матчем 13-го тура чемпионата России с «Рубином».

Напомним, что 28-летний хавбек выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Уважаемые болельщики, предлагаем вам поддержать игрока нашего клуба и принять участие в массовом флешмобе перед началом матча «Ростов» — «Рубин». Акция состоится в рамках программы «Разогрев».

Ждем всех 15 октября на площадке перед Южной трибуной. Начало акции — в 15:30. Для участия вам понадобится главный атрибут болельщика – шарф любимой команды! Ждем вас на флешмобе!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.