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    Олег Иванов не сыграет против «Спартака»

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов пропустит матч 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» из-за травмы. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

    «Иванов продолжает лечение после полученной травмы. Характер повреждения обсуждать не хотелось бы.

    Если говорить о ближайшей встрече, то Олег ее точно пропустит. Но скоро хавбек должен приступить к тренировкам в общей группе», – сказал Айдамиров.

    Напомним, что матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет в пятницу, начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2017 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 октября 2017, 19:45

      У нас Зобнин тоже не сыграет и что?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 18:36

      что это за травма такая про которую говорить не хотят, боюсь представить))

      1
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 12 октября 2017, 18:12

      В прошлую очную встречу Иванов тоже не играл из за травмы и Спартак выиграл. Не станем нарушать славные традиции! ))

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