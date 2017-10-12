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Олег Иванов не сыграет против «Спартака»

12 октября 2017, 16:12
3

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов пропустит матч 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» из-за травмы. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Иванов продолжает лечение после полученной травмы. Характер повреждения обсуждать не хотелось бы.

Если говорить о ближайшей встрече, то Олег ее точно пропустит. Но скоро хавбек должен приступить к тренировкам в общей группе», – сказал Айдамиров.

Напомним, что матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет в пятницу, начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Иванов Олег
Комментарии (3)
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oyabun
1507821177
В прошлую очную встречу Иванов тоже не играл из за травмы и Спартак выиграл. Не станем нарушать славные традиции! ))
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OfaZavr
1507822581
что это за травма такая про которую говорить не хотят, боюсь представить))
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Диктор
1507826757
У нас Зобнин тоже не сыграет и что?
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