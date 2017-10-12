Олег Иванов не сыграет против «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов пропустит матч 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» из-за травмы. Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Иванов продолжает лечение после полученной травмы. Характер повреждения обсуждать не хотелось бы.

Если говорить о ближайшей встрече, то Олег ее точно пропустит. Но скоро хавбек должен приступить к тренировкам в общей группе», – сказал Айдамиров.

Напомним, что матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет в пятницу, начало – в 19:30 по московскому времени.