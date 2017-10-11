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    Экс-тренер «Майнца»: «Любимый клуб Клоппа – «МЮ», он всегда там мечтал работать»

    Бывший тренер немецкого «Майнца» Экхард Краутцун, в штабе которого недолгое время работал нынешний рулевой английского «Ливерпуля» Юрген Клопп, рассказал некоторые факты о коллеге. В частности, раскрыл его любимый клуб.

    «Юрген всегда ориентировался на «Манчестер Юнайтед», это был его любимый клуб. Соответственно, он мечтал там работать.

    Когда он ушел из дортмундской «Боруссии», несколько месяцев сидел дома. Это было некомфортное время для него, поскольку он хочет всегда быть в футболе. «Ливерпулю» Клопп сразу ответил согласием. Ему подходит менталитет этого клуба», – сказал Краутцун The Set Pieces.

    Клопп работает с «Ливерпулем» с 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 23:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 октября 2017, 00:59

      после борусии, я тоже хотел бы видеть его у руля МЮ, но то что сейчас творится в ливерпуле, лучше не надо, пусть будет маур.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 00:10

      Юрген, желаем тебе, чтобы все твои мечты и задумки для МЮ осуществились в Ливерпуле.

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