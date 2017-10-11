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  • Виталий Кличко жалеет, что не зашел в раздевалку сборной Украины перед матчем с хорватами

Виталий Кличко жалеет, что не зашел в раздевалку сборной Украины перед матчем с хорватами

11 октября 2017, 22:43
16

Мэр Киева и известный в прошлом боксер Виталий Кличко поделился эмоциями после невыхода сборной Украины на чемпионат мира-2018. Политик, по его словам, чуть не плакал.

«Я чуть не плакал после матча с хорватами. Главный тренер сборной Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел.

Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», – сказал Клично News One.

Сборная Украины последний раз играла на чемпионате мира в 2006 году.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина. Премьер-лига Украина Хорватия
Комментарии (16)
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mikitka
1507752052
Сборная Украины не смогла посмотреть в завтрашний день
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insider_retro
1507754186
Политик... В каждой дырке теперь затычка... Всё ему жалко, обидно и нетерпимо... В боксе был солидней...
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Diman88888
1507755769
Просто представьте какую бы он речь бахнул,..Перезагрузил бы так,что Пятов забыл бы где ворота
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Ще Гевара
1507755977
Когда, всё время пасуешься перед своими воротами сложно выиграть, а хорваты выждали время и забили два, а времени отыграться уже не было. К тому-же настоящих профи, которые хотят сыграть на ЧМ мотивировать не надо.
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Leon_ARS
1507757229
"Я чуть не плакал после матча с хорватами"... "Как профессионал в этом деле могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось.»
И до кучи: «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» (Великие фразы Кличко.)
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Fabbro
1507757940
Зашёл бы и сказал " Хлопцы, сегодня в футбол не все могут играть, точнее не все могут это делать . Сало уронили!!! Пошли домой" хахаха))
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VikNMar
1507758523
Да , жаль ....... очередного пела от глупой головы не услышали , а то было бы над чем поржать.
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BlackMurder
1507758626
Это Россия виновата ,что Хорваты обыграли Украину,они все купили - первый заголовок газеты "ГЕЙУКРАИНО '
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Ali77
1507785507
Жаль что я не зашёл в раздевалку, я бы сказал: : "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
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OfaZavr
1507796428
они сами знали что дает им победа однако все равно профукали.
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