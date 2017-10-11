Виталий Кличко жалеет, что не зашел в раздевалку сборной Украины перед матчем с хорватами

Мэр Киева и известный в прошлом боксер Виталий Кличко поделился эмоциями после невыхода сборной Украины на чемпионат мира-2018. Политик, по его словам, чуть не плакал.

«Я чуть не плакал после матча с хорватами. Главный тренер сборной Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел.

Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», – сказал Клично News One.

Сборная Украины последний раз играла на чемпионате мира в 2006 году.