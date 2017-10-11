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    Виталий Кличко жалеет, что не зашел в раздевалку сборной Украины перед матчем с хорватами

    Мэр Киева и известный в прошлом боксер Виталий Кличко поделился эмоциями после невыхода сборной Украины на чемпионат мира-2018. Политик, по его словам, чуть не плакал.

    «Я чуть не плакал после матча с хорватами. Главный тренер сборной Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел.

    Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль», – сказал Клично News One.

    Сборная Украины последний раз играла на чемпионате мира в 2006 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 22:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +30

      DKGOM 17 октября 2017, 21:21

      Виталий Кличко жалеет, что не зашел в раздевалку сборной Украины после матча с хорватами

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 11:20

      они сами знали что дает им победа однако все равно профукали.

      1
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 12 октября 2017, 09:11

      После игры бы заскочил,
      Морды набил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Ali77 12 октября 2017, 08:18

      Жаль что я не зашёл в раздевалку, я бы сказал: : "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

      3
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      Рейтинг: +2754

      BlackMurder 12 октября 2017, 00:50

      Это Россия виновата ,что Хорваты обыграли Украину,они все купили - первый заголовок газеты "ГЕЙУКРАИНО '

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 октября 2017, 00:48

      Да , жаль ....... очередного пела от глупой головы не услышали , а то было бы над чем поржать.

      3
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      Рейтинг: +54

      Fabbro 12 октября 2017, 00:39

      Зашёл бы и сказал " Хлопцы, сегодня в футбол не все могут играть, точнее не все могут это делать . Сало уронили!!! Пошли домой" хахаха))

      3
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 12 октября 2017, 00:27

      "Я чуть не плакал после матча с хорватами"... "Как профессионал в этом деле могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось.»

      И до кучи: «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» (Великие фразы Кличко.)

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Leon_ARS 12 октября 2017, 00:26

      «У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем…Что делать…». (Кличко)

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 октября 2017, 00:06

      Когда, всё время пасуешься перед своими воротами сложно выиграть, а хорваты выждали время и забили два, а времени отыграться уже не было. К тому-же настоящих профи, которые хотят сыграть на ЧМ мотивировать не надо.

      1
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 12 октября 2017, 00:02

      Просто представьте какую бы он речь бахнул,..Перезагрузил бы так,что Пятов забыл бы где ворота

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